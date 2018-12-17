原标题：《2018中国劳动力市场发展报告》:高级技术岗招人难

《2018中国劳动力市场发展报告》：“高技岗难求”“金饭碗不金”

中新社北京12月16日电 (记者 应妮)由北京师范大学劳动力市场中心组织撰写的《2018中国劳动力市场发展报告》16日在北京发布。报告认为，劳动力市场平衡性呈上升趋势的同时，区域劳动力市场平衡性差异仍然显著，而且“高技岗难求”与“金饭碗不金”现象并存。

报告由北京师范大学劳动力市场研究中心副主任孟大虎发布。他介绍，报告围绕劳动力市场的供给需求、价格、流动性和政府治理这四个方面，构建了由4个二级指标、9个三级指标形成的中国劳动力市场平衡性指数。利用该指数测度了近十年来中国劳动力市场平衡性状况，他认为体现出如下八大特征。

第一，劳动力市场平衡性呈上升趋势。2007到2016年，中国劳动力市场平衡性指数呈现上升趋势，在总指数70前提下，这一平衡性指数从2007年的53.6上升至2016年的64.7。

第二，区域劳动力市场平衡性差异显著。该报告的判断是，经过40年改革开放的实践探索，中国的劳动力市场已经走出了无发展的绝对平衡阶段，正向更高质量均衡发展阶段迈进，在这一循序渐进调整过程中，出现局部不均衡问题是不可避免的。

第三，劳动力市场回复到相对平衡状态的能力较强。政府在积极作为，旨在“熨平”短期经济波动对劳动力市场的影响。

第四，“高技岗难求”与“金饭碗不金”现象并存。最突出的现象就是部分行业高级技术岗位招人难，而部分可能被新兴技术取代的行业面临垄断性收入下降和失业风险。

第五，政府调控引起劳动力市场供需指数较大波动。劳动力市场供需指数体现出政府的积极作为，也体现了危机期间的过度调节问题。

第六，经济发展成果的分享性提高但收入不平衡依然明显。

第七，有序流动成为劳动力市场平衡性的“调节器”。

第八，社会保险体系是促进劳动力市场平衡的有效手段。

有鉴于此，报告认为，为致力于实现劳动力市场平衡发展和充分就业，可以从如下五个方面来进行政策选择：一、坚持扩大就业与提高就业质量并举，在实现比较充分就业的同时推动实现更高质量就业；二、推动城乡和区域平衡发展，弥合劳动力市场鸿沟；三、消除性别歧视，实现劳动力市场性别平等；四、提高劳动力素质，补齐技术进步的洼地；五、缩小收入分配差距，在提高效率同时实现公平。

劳动经济学会劳动力市场分会同日揭牌。劳动经济学会是中国社科院主管的国家一级学术团体，作为其二级机构的劳动力市场分会由北京师范大学牵头成立。(应妮)

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