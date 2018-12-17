加强在线教育与传统出版融合 K12在线教育论坛在京开幕

近日，由国家新闻出版署出版融合发展（武汉）重点实验室举办的“K12在线教育论坛暨K12在线教育专家指导委员会成立大会”在京开幕，全国100多位教育专家及出版专家参会，共话移动互联网背景下的k12教育质量提升的相关问题。

会议上，中国出版协会常务副理事长邬书林发布讲话，他认为，做出版与教育的理念已从原来的知识传播向提供知识解决方案转变，知识生产与传播的效率显著提高，提高了知识的运动能力与掌握能力，有助于提高整体的教育水平。

首都师范大学教授王尚志认为，以人的发展为标准的知识改革正逐步走来。“信息技术的发展对我们对知识进行再认识。我们的教育应该如何提供给学生更多的帮助，引领学生进行独立思考？这是未来教育面临的巨大挑战。”

“教育资源服务体系的改革方向是在大规模优质教育资源供给基础上的个性化服务。互联网思维和智能科技将实现整个教育生态的重构，教育将依托智能大数据为每个孩子投送最符合他认知结构和水平的学习内容。”华南师范大学教授柯清超从“教育资源供给侧改革与资源创新”的角度阐述了对该问题的看法。

与会专家一致认为，将教育书本的系统且深度的知识传播与在线教育通过相关渠道进行融合，为学生提供复合型的精准化知识解决方案将成为未来教育传播的重要发展方向。同时，需通过多种手段加强对在线教育的监管与质量提升，解决市场乱象，避免误导学生与家长。

同时，在会议上，“K12在线教育专家指导委员会”正式成立。据介绍，“K12在线教育专家指导委员会”下设“学术委员会”与“管理委员会”。学术委员会主任由国家教材委员会主任委员马敏，国家教材委员会主任委员史宁中担任；管理委员会主任由国家新闻出版署出版融合发展（武汉）重点实验室主任刘永坚担任。（陈艺娴）

(责编：刘婧婷、熊旭)