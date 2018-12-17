北航-北理工全球创新创业大赛总决赛举行 投资机构现场“鉴宝”

人民网北京12月17日电 （记者林露）近日，“北航-北理工全球创新创业大赛”总决赛在京举行。福瑶智能服务机器人、“虹膜+人脸”智能视觉物联网平台、软件定义的高等级防克隆SSD主控片等22个创业项目分享了百万大奖。

“北航-北理工全球创新创业大赛”由北京航空航天大学、北京理工大学联合主办，是目前我国具备规模化、品牌化、高层次的高校创新创业赛事之一。

北京市海淀区委常委、北京市海淀区副区长李俊杰，北京航空航天大学党委副书记李军锋，北京理工大学党委副书记包丽颖，北航企业家俱乐部会长、北航投资有限公司董事长、多彩科技集团董事长夏炜出席了此次活动。

顶级投资机构现场“鉴宝”

通过网络直播，全球的北航、北理工校友共同见证了这一巅峰时刻。至此，历时2个月、覆盖全球50多万北航、北理工校友的“北航-北理工全球创新创业大赛”完美收官。

自今年10月启动以来，大赛先后在黑龙江地区、杭州湾大湾区、四川地区、粤港澳大湾区、北京地区等10个地区举办专场赛，共吸引了1376个创新创业项目热情参与，成为新时代浪潮下高校全球创新创业示范的“重要抓手”。

经过了2个月的全国专场路演以及地区项目前期对接，地方政府与创新创业项目进行充分沟通交流，通过人才引进、企业入驻、技术合作等形式实现强强联合，将科技型企业引进地方。同时，在首届北航全球创新创业大赛成功的基础上，本届大赛立足高校，辐射重点大型企业，吸引中国航天科工二院、北京航天长峰股份有限公司、腾讯等大型企业参与大赛

总决赛评审团得到了中航信托、金慧丰投资、丰厚资本、创势资本等一大波重量级投资机构鼎力相助。现场设立投资机构观摩席在现场挖掘未来“独角兽”。

创新创业力量齐聚

作为目前高校重要的创新创业大赛之一，2018年“北航-北理工全球创新创业大赛”大赛规格更高、范围更广、合作伙伴更多、形式更新、服务更多。吸引了来自帝国理工、剑桥、哈佛、北大、北航、北理工、人大、西交大、中国航天科工二院等高校人才和机构的科技创新项目参与角逐。

大赛项目涵盖了物联网芯片、人工智能与机器人、生物制药、互联网与大数据、军民融合、新材料、汽车、航空与无人机等热门领域。

现场，22位选手上演巅峰对决，分享大赛百万奖金。选手们以“8分钟展示+4分钟评委问答”形式，全方位展示项目优势和亮点、商业模式建设、未来战略规划等。

现场评审团针对项目产品创新、知识产权、技术先进性等进行提问并点评，为选手指点迷津。经过激烈的角逐，最终决出大赛初创组、成长组一等奖、二等奖、三等奖以及优秀奖，

值北航-北理工全球创新创业大赛完美收官之际，作为以科技投资为核心的北航投资，将通过大赛挖掘具有投资价值科技型创新创业项目，以为国家培养掌握核心技术、引领中国未来发展的科技创新型企业为使命，打造全球领先的创新投资与孵化生态体系；通过大赛有效聚集、打通、分享全球顶尖前沿技术，为北航科技成果转化与世界创新资源对接搭建桥梁。

(责编：马昌、袁勃)