试错精神头脑留白 专家热议一流本科教育如何培养拔尖创新人才

人民网北京12月17日电 （记者林露）16日，“办好一流本科教育，培养拔尖创新人才”专题论坛在中国科学院大学举办，论坛由中国高等教育学会、中国科学院大学共同主办。

中国高等教育学会以及来自清华大学、北京大学、中国科学院大学、中国人民大学、复旦大学、南京大学、西安交通大学等高校的专家学者，分别就双一流建设与拔尖人才培养、一流本科教育的要素、一流大学人才培养的质量概念与内涵式发展、推进科教融合培养未来领军人才、通识教育与拔尖人才成长规律、构建多学科交叉融合育人体系等议题进行主题报告及分享。

中国高等教育学会副会长、秘书长康凯表示，本科生是高素质专门人才培养的最大群体，本科阶段是学生世界观、人生观、价值观形成的关键阶段，本科教育是提高高等教育质量最重要的基础。我们要加快建设高水平本科教育，全面提高人才培养能力，造就堪当民族复兴大任的时代新人。“我认为，一流本科是一种理念，也是一个目标。其核心依然是提高质量，提高竞争力。一流本科的内涵建设必须要有能够充分发挥教师个体积极性，充分释放教学生产力活力的学校内部体制机制。”

本科教育提供了什么？中国科学院大学党委副书记、常务副校长王艳芬认为是提供了未来人才成长的基础。她说，以本为本，并不是特别高大上的提法，但却道出了问题的根本——要想让人才走得远，视野大、有高度，没有优秀教师是很难做到的。“在我们看来，拔尖创新人才就是追求科学梦想、献身科学事业、力争科学报国的优秀学子。”

“我认为清华大学现在培养的学生太乖，缺乏试错的意识，而地方大学则缺乏容错的能力。在我们的人才培养中，拔尖人才一定要有试错的精神和能力，培养拔尖创新人才的环境一定要有容错和帮助他们调整自己的制度。”清华大学教育研究院常务副院长、清华大学全球学校与学生发展评价研究中心主任史静寰说，MIT的恶作剧文化在中国很难存在，但正是大学生恶作剧文化孕育了很多创新的种子。太乖的学生，按照传统的科研训练的学生有可能会循规蹈矩。

北京大学教育学院研究员、原元培学院常务副院长卢晓东认为，“拔尖创新人才”才是一流本科教育独特的特征。“一流本科教育有别于其他类型本科教育，我觉得其中一个重要因素是“留白”。“留白是与拔尖创新人才培养有关的哲学概念，与没有留白概念对等的概念是说学生的头脑被既有理论遮蔽。学生会带着理论的眼镜看新出现的现象，不会有什么新发现，这时候他就被遮蔽了。因此，在拔尖创新人才培养中，我们要关注：是否在学生头脑中植入了很强的理论框架？即使学生有机会遇到新现象，他们是不是会跑到旧理论框架中去解释？这是整个拔尖创新人才培养中非常重要的哲学概念。”

2018年是国家“基础学科拔尖学生培养试验计划”（简称“拔尖计划”）实施十周年。“拔尖计划”是教育部、中组部、财政部为回应“钱学森之问”而实施的一项基础学科拔尖创新人才培养试验计划，旨在培养相关基础学科领域的国际领军人才，并逐步跻身国际一流科学家队伍。“拔尖计划”起初在清华大学、北京大学等19所重点大学的数学、物理、化学、生物科学、计算机科学等领域进行试点。2016年1月4日，教育部办公厅正式发函，同意中国科学院大学加入“拔尖计划”。目前，中国科学院大学跨组织科教融合构架下的本科培养体系，呼应了教育部“拔尖计划”提出的“导师制、个性化、小班化、国际化”的要求。

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