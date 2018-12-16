原标题：将朝鲜族民俗文化自然融入幼儿课程

传统文化是先人智慧的结晶，是一个国家、一个民族得以生存、繁荣的文化基因。如何将优秀传统文化教育融入幼儿园课程体系，让孩子们在耳濡目染中感受和了解，是学前教育工作者在实践中较为关注的问题。

吉林省延边朝鲜族自治州朝鲜族幼儿园，将朝鲜族民俗传统文化教育与幼儿园课程加以融合，对如何把民俗文化作为园本课程资源进行开发作了探索。

民俗游戏与体育课程融合

蒙台梭利认为，从出生到5岁是幼儿动作发展的敏感期。学前教育阶段是发展和提高幼儿平衡能力、协调能力、运动能力及运动技巧的最佳时期。朝鲜族幼儿园注重体育运动对促进幼儿身心健康发展的作用，尝试将朝鲜族民俗游戏自然融入到日常体育活动中。

案例一：延吉市六一幼儿园中班的孩子们兴高采烈地排成两队。随着老师一声“开始”，二排的敏浩迅速将“背背架”给前面的美善背上，美善迅速向前奔去。10米处有一个装满苹果的篮子，美善抓起一个苹果，反手扔进“背背架”的筐里，然后原路跑回。美善特别注意保持身体平衡，以避免苹果掉出来。跑到终点后，她迅速将“背背架”脱下并帮助敏浩穿上，敏浩像一只小鸟欢快地飞出。美善则微笑着将苹果放到自己小组的筐里，自豪地对老师说：“这是我们今天的劳动成果！”

“背背架”游戏，不仅锻炼幼儿的双腿力量，而且能够强化幼儿的身体协调能力与平衡能力。同时，作为接力运动，“背背架”游戏还能激发幼儿的协作与互助精神。在教师的指导下，幼儿可以逐步了解“背背架”是朝鲜族人民在劳动生活中形成的一种运动游戏，也能感受到朝鲜族人民热爱劳动、热爱生命、乐观向上的生活态度。

除了“背背架”，朝鲜族还有很多民俗游戏，如荡秋千、顶罐子、蹦跷板、端簸箕、甩豆、投壶、摔跤等。朝鲜族幼儿园将这些民俗游戏依据幼儿特点进行适当改造后，有目的、有选择地融合到已有的体育运动课程中，既促进了幼儿的身心健康发展，又将民族品格、民族智慧渗透到幼儿每日的活动中，使传统文化教育无声地走入幼儿的日常生活。

传统美食与亲子活动融合

《幼儿园教育指导纲要（试行）》中指出，家庭是幼儿园重要的合作伙伴，应本着尊重、平等、合作的原则，争取家长的理解、支持和主动参与，并积极支持、帮助家长提高教育能力。朝鲜族幼儿园巧妙地在亲密的家庭协作中，让孩子们感受亲情，感受民族文化。

案例二：延吉市新苗幼儿园10月份“亲情日”的主题是“我和爸爸一起做辣白菜”。大（3）班的老师用幻灯片讲解了相关的要求和具体做法，之后引导孩子们洗手，戴上卫生手套，拿出用淡盐水腌过的大白菜，涂抹酱料。很多孩子不知道该从哪里开始涂抹，爸爸们便手把手地教孩子，从菜心开始一层一层地往外涂抹。很快，颜色鲜艳、味道爽口的辣白菜做好了！老师问孩子们想感谢谁，昊泽的声音最大：“爸爸！爸爸很棒，教会我做辣白菜！”

“我和爸爸一起做辣白菜”亲子活动，为孩子和父亲搭建了亲密游戏、共同完成任务的平台，增进了父子间的情感互动。幼儿通过倾听、模仿，亲自动手做辣白菜，锻炼了动手操作能力。活动过程中，老师不仅强调分工合作的重要性，还特别注重卫生健康意识的引导。更重要的是，幼儿通过亲身实践，对民族特色饮食有了进一步的认识。

每个民族的传统饮食都有其特色，都蕴含着民族的智慧、品格和精神，如朝鲜族拌饭、紫菜饭、米肠等，是为了不浪费食物和食材而开发出的美食；泡菜是为了能让食物保存时间更长久，度过缺少新鲜蔬菜的寒冬……朝鲜族幼儿园正是将体现智慧、节俭、勤劳、乐观等优秀民族品格的传统美食，与亲子活动巧妙融合，使幼儿在快乐的体验活动中了解、感受民族传统文化。

民俗文化与爱国教育融合

“爱国”是一个抽象的概念，如何用形象、活泼、有趣的形式，让幼儿在游戏和实践活动中理解、感受，并激发爱国主义精神，是幼儿德育的难点问题。朝鲜族幼儿园将民俗文化教育与爱国主义教育自然融合，体现出他们的教育智慧。

案例三：汪清县朝鲜族幼儿园中班开展了“穿韩服，迎国庆”主题活动。老师讲解了韩服的由来，示范了男女服不同的样式及穿法后，孩子们练习自己穿韩服。他们将烦琐的韩服穿上后，脸上满是自信的笑容。老师说，朝鲜族在重要的节庆日或特殊的日子穿韩服，表示庄重和尊敬。“国庆节”是祖国的生日，所以我们要穿上韩服。听到此处，孩子们坐得更加端正了。老师又拿出藏族等民族服饰说：“中国有56个民族，每个民族都有非常漂亮的服装。我们给娃娃们穿上漂亮的衣服，让我们所有的民族一起庆祝祖国的生日，好不好？”“好！”在热烈的氛围中，孩子们开始了解认识各民族服装。

很显然，在“穿韩服，迎国庆”主题活动中，爱国教育意识很强，但丝毫没有刻意灌输的痕迹。

再看“案例二”的后续故事：新苗幼儿园把大班孩子制作的60棵辣白菜送给了幼儿园附近的董存瑞部队。老师将这个消息告诉孩子们：“我们把亲手做的辣白菜，送给解放军叔叔，谢谢他们保卫祖国，让我们幸福生活，好不好？”“好！”孩子们自豪地大声回答，甚至激动地蹦起来。

第二天，延吉市董存瑞部队邀请孩子们到军营参观，感谢他们送来爱心辣白菜。在参观寝室时，看到方方正正的被褥、整齐摆放的物品，孩子们惊叹不已。在训练场观看队列训练，士兵整齐划一的步伐、斗志昂扬的状态，赢得了孩子们的阵阵掌声。返回时，他们学习解放军叔叔排成四列，整齐地迈着小步回到幼儿园。午休后，他们自觉整理床铺，被子叠得整整齐齐。

穿民族服装庆祝国庆节、制作传统美食送给部队以及走进军营，不仅培养了幼儿自理、自立能力和自信、自强的品格，而且培养了他们的仪式感、民族认同感和国家认同感，民俗文化与爱国情感润物细无声地滋润着他们幼小的心灵。

（作者单位系吉林省教育学院）

(责编：刘婧婷、白宇)