原标题：用好乡土文化培养自信的农村幼儿

近年来，农村幼儿园教育取得了较大成绩，但与发达地区相比仍存差距。面对6亿多农村原住人口，如何把“乡愁”切实落地，让农村幼儿、农村幼儿园不再仰望城市幼儿园的优越？笔者认为，教育工作者责任重大，任务艰巨。抓住农村文化资源，将其转化为教育资源，通过优化幼儿园课程，增强幼儿对农村文化的认同与热爱是一条有效的路径。

挖掘农村幼儿教育资源

中国幅员辽阔，东西南北地区农村文化资源丰富。从气候方面看，北方四季分明，可开展打雪仗、滑冰游戏等活动，通过这些活动可以让幼儿认识春夏秋冬有何不同；南方也有着自己不同的农村文化，比如苗族的民间歌舞艺术魅力十足，具有浓厚的地方性、生活性、趣味性特色。

幼儿园可以组织教师查阅反映当地风土人情的历史和文献，掌握已有文献中本地农村乡土文化资源，组织教师进行实地田野调查，将农村广为流传的诸如民间文学、音乐、游戏、故事、歌舞等，用图片、录音、录像等形式予以分类收集和管理。挖掘和整理农村文化资源中对幼儿园教育有价值的内容，并对其如何融入幼儿园教学进行深入研究。

遴选好农村文化教育资源

农村文化资源丰富多彩，同时良莠不齐，对农村文化资源进行选择非常重要。教师要根据幼儿教育生活化、游戏化、经验性的基本教育规律，精心选择与幼儿生活紧密相关、文化底蕴深厚、能吸引儿童感染儿童的农村文化加入到课程内容中，使课程乡土气息更浓，幼儿接受理解更容易。

根据农村文化资源开发的教育教学活动，需要富有美感和儿童情趣。幼儿园在进行课程活动设计和教材选择时，应结合本土农村文化资源，考虑到本地域特殊情况，满足本区域不同层次、不同水平儿童的需要。尤其要注重开发乡土教材、地方教材，开发出本区域幼儿园需要的符合乡土文化资源的特色课程，从而激活农村自有的文化内涵，让幼儿感受到农村文化的向心力、感召力和无形约束力，提高幼儿园教育效果。

幼儿园可以通过亲子活动让幼儿学会尊老爱幼；通过开展抛绣球等活动让幼儿感受传统民俗文化的乐趣；通过讲农村乡土故事，让幼儿明辨哪些乡土文化是适宜传承的，哪些是应该摒弃的。

充分运用好农村文化资源

农村文化资源在幼儿教育中的运用涉及教育的效果，要将农村文化资源与幼儿成长的大的文化背景相联系，将农村文化资源作为民族文化资源加以开发利用，以期对学前教育的发展有重要的参考价值。

对所收集到的农村文化资源应从教育人类学的视角进行深入研究，既要将其放到幼儿园以外的更广阔的教育空间中考察其对一个人一生的个体生命成长有何重要的价值，同时要研究幼儿园中幼儿的实际生存状态，在两者之间去寻求一个契合点，探求农村文化资源在幼儿园教育环节中的运用方法。

让幼儿观察家长种植农作物的场景、学习传统技艺，通过这种情感体验法来了解粮食来之不易，继而调动幼儿参与劳动，发展幼儿的动手及身体协调能力，感受劳动的意义；让幼儿观察农村房屋结构，绘画并分析设计的初衷，从而了解劳动人民的智慧；让幼儿参与农村节庆文化，通过情境学习感受农村文化对于生命和生活的珍重；让幼儿到田野里观察和追逐蝴蝶等，通过开放活动法体验大自然的美好，培养幼儿的生态意识及对家乡的热情之情；可以将农村乡土资源改造作为教具向幼儿呈现、作为幼儿在活动中的操作材料、作为环境创设的一部分、投放到区角让幼儿自由探索、作为游戏方案设计的背景知识，让幼儿在主动探索中实现农村文化资源潜在的教育价值，培养其勤劳勇敢、爱国、团结、开拓进取、热情善良、诚实守信和敬老尊师的美德。

培养选拔好农村学前教育师资

农村的学前教育，师资力量一直是困扰其发展的重要难题。农村学前教育师资培养，从要求上讲，不能仅仅局限于学历，因为高学历的未必会来，来了未必留得住；同时外地教师也会出现“水土不服”的问题。要把目标盯在既能留得住又能适应农村幼儿教学需求的师资队伍建设上。从教师素质上看，农村学前教育师资必须了解农村文化资源，最好是本地出生、对乡土文化有深厚感情的人，唯此才能培养出既能利用好本土文化资源，又能下得去、留得住的教师。培养对象上既要定向农村学生招生，也可以选择受过一定教育、愿意从事幼儿教育的年轻人接受短期培训，使其具备幼儿教育的基本素养后回农村从事幼教工作。在培养教师的授课内容上要增加有关农村文化资源的课题，塑造师范生热爱农村、适应农村生活的个体价值观。

农村文化资源与幼儿园课程结合是可行的，符合幼儿的认知规律。在农村学前教育中灵活运用农村文化资源，既丰富了课程资源，促进幼儿在情感、态度、能力、知识、技能等方面的发展，也促使教师从教材的“执行者”变成了课程的“创造者”。补齐农村学前教育“短板”，非一日之功，只有对农村文化重塑自信，才能让农村幼儿园教育重燃希望，才能让农村幼儿满怀乡土自信。

（作者系南宁师范大学研究员）

(责编：刘婧婷、白宇)