张希：为母校作贡献是我的使命

原标题：为母校作贡献是我的使命

张希

12月13日，吉林大学迎来新校长。在当天召开的吉林大学教师干部大会上，中共中央组织部相关负责同志宣布了中共中央、国务院的任命决定：张希任吉林大学校长。12月14日，刚刚接棒的吉大“新掌门人”张希就投入了紧张而忙碌工作：参加教育部视频会议，听取学校本科、研究生教育教学汇报……

这份要建好吉大的热情，始于对吉大特殊的感情。从1982年到1992年，张希就在吉大化学系学习，在这里获得分析化学学士学位、高分子化学与物理硕士和博士学位。从1993年到2003年，张希又留在吉大工作，从化学系讲师一直成长为教授。张希说：“吉林大学是我的母校，我在这里度过了最年轻并满怀热情与理想的20年，从一个求学青年成长为一名科教工作者。这20年是我人生中最美好的一段青春年华，也是收获颇丰的一段难忘时光。”

2012年，吉大化学学科迎来60岁生日，已经成为中国科学院院士的张希曾撰写寄语，表达对母校的衷心祝福和深深的眷恋之情。字里行间，张希特别感谢了培养他的老师们，他说正是这些老师追求真理的诚挚信念、一丝不苟的科研精神、认真负责的工作态度，激励着吉大一代代学子在化学的道路上前行，为吉大化学学科的发展奠定了基础。

正如张希所说，吉大教师的宝贵精神也潜移默化地影响了他的人生。毕业后，张希秉承着吉大“求实创新、立志图强”的精神，致力于超分子体系的构筑、调控与功能研究，用辛勤与汗水赢得了一系列奖项与荣誉：香港求是科技基金会“杰出青年学者奖”、国家自然科学二等奖、中国化学会-阿克苏诺贝尔化学奖、何梁何利科学与技术进步奖……

13日，在吉林大学教师干部大会上，张希再次对母校和老师们表达了感谢，他说：“无数的吉大老师做楷模，树立起‘吉大人’的形象：勤恳，敬业，正直，脚踏实地。我向那些呕心沥血，挥洒青春，为国家培育了无数杰出人才的吉大先贤们，向那些青史留名的前辈们，也向勤勉工作的当代吉大人致以崇高的敬意。”

接过建设好母校的接力棒，张希既怀有满腔热情，又深感责任重大。“从教几十年，我最明白的就是怎样在大学里做一名好的老师，懂得一名好的老师需要一个什么样的学校，也懂得一个好的学校应该培养出什么样的学生。”张希接着给出了答案，“在我心里，美好的大学是充满着一批诲人不倦、热爱研究学问的先生们，再有一群满怀理想、勤奋好学的学生们。为母校作贡献是我的使命，未来，我将和全体吉大人一起实现共同的使命：培养更多的杰出人才，让我们的国家更加美好富强、繁荣昌盛！”（记者 任爽）

(责编：郝孟佳、袁勃)