原标题：中央民族大学在校生创业卖煎饼 小煎饼摊出创业大梦想

大学生刘浩明现场制售煎饼。记者 邓伟摄

“你得努力读书找份好工作，要不就得去摊煎饼了！”中央民族大学美术学院大四学生、“90后”小伙儿刘浩明没想到，儿时家人的玩笑话现如今竟然“应验”了——他还没出校园就真的摊起了煎饼。

时尚、文艺、设计感、高科技、国际化……煎饼这种接地气的街边小吃，在刘浩明这儿有了独特的标签。他有个梦想，要让煎饼告别“低端”形象，成为超越汉堡和披萨的新型快餐品类。

酱料薄脆试验百余次

帅气利落的发型，皮夹克里搭配黑衬衫，成熟的装扮却藏不住刘浩明的学生模样。

“酱的口味怎么样”“顾客喜欢哪几种煎饼”“有没有收到顾客的反馈意见”……在左一煎饼回龙观店，昨天下午来探店的刘浩明单刀直入，向店员仔细了解这家新店的运营情况。

创业者和大学生，刘浩明每天都在这两个角色中转换着。最近，他的“左一煎饼”项目在各类双创大赛中频频获奖，这名大四学生被更多创投圈人士所熟知。

不同于传统的街边摊，左一煎饼店面由黑白色调搭配，设计感十足，颇有一些奶茶网红店的“小清新”画风，精美的菜单上，双牛煎饼、金枪鱼煎饼等新品类琳琅满目。虽然没到晚餐时段，来这儿尝鲜的顾客络绎不绝，多数都是年轻人，他们拿起手机纷纷拍照录像“打卡”。

“煎饼要好吃，关键的三要素是酱料、薄脆和面糊，每一项原料的配比我们都经历了上百次试验。”很难想象这样的行话出自于一位“90后”大学生之口。

市面上的煎饼多采用偏重口味的酱料，左一煎饼研发团队采用了近十款酱料混合的底酱，花了两年多的时间才最终确定熬酱方案；薄脆也大有讲究，面皮配比、厚度、油炸时长等所有参数都经过了反复试验，最终形成了统一标准，以呈现最佳口感。

新煎饼加入西餐元素

四年前，刚进大学就准备创业的刘浩明想开的是甜品店，并不是煎饼店。

“文艺有格调的甜品店才能用上自己所学的设计专业。”刘浩明在假期时特意去了一家甜品店做学徒，可他算了笔账，开甜品店起码要30万元，囊中羞涩的他只好搁置了这个计划。

有一天他逛街时，无意中看见一家煎饼店前排着长队，顾客甚至还要取号点餐，这让他看呆了。和店家简单攀谈了几句，他有些心动：煎饼这么受欢迎，开店成本只要十多万元，为何不试一试？他立马行动，先挪用了自己下学期的学费，再借了一笔钱，凑齐了启动资金。

每到课余时间，刘浩明便走街串巷，测评市面上所有品牌的煎饼，拜老师傅为师学手艺，还跑到了煎饼“圣地”天津和山东取经。摊面糊、打鸡蛋、翻面……一气呵成的动作看着简单做起来难，每一个步骤他都吃力地练了好久。

2014年11月，刘浩明租下了中央民族大学西门一家6平方米的地儿，第一家“左一煎饼”开业了，店面设计、食材选购、菜单设计、摊煎饼的活儿，全他一个人干。

菜单上，新款煎饼里加入了芝士、牛排、培根等西餐元素。市面上煎饼摊的食品安全无保障、产品单一、无营销手段的弊病，被他一一打破。但这些改变，顾客接不接受？他心里也没底儿。

晚上6点开业，没过一会儿，摊前就排起了长队，他一口气摊了近100张煎饼，一直忙到半夜，一晚上就赚了七百多元。这让他喜出望外。摊煎饼这生意，还真成了！

煎饼也能“无人化”

那几个月，刘浩明每天都会被早4点进货的闹钟叫醒，早中晚时段来店里摊煎饼，白天还要兼顾上课，回到宿舍后，只要躺下就能立马睡着。实在忙不过来，他请来老家的姐姐帮忙，他创业摊煎饼的事儿才被家人知道。

“这哪儿是正经工作！”家人的不理解让他心里很不是滋味。路过的大爷大妈也看着他直叹气：“好好的大学生怎么摊煎饼了！”

憋着一口气的小刘，想把生意做得更好来证明自己。

四年后的今天，左一煎饼在北京、郑州和成都共开了13家店。让他倍感安慰的是，起初强烈反对的家人，终于逐渐理解并支持他的“不安分”创业。

到明年，左一煎饼最新的无人体验店将在北京五道口开业，通过引入自动化设备，让摊一张煎饼的速度从人工最快47秒减至30秒。无人煎饼货柜也正在海淀区两栋写字楼测试，顾客手机下单后就能扫码取出热乎乎的煎饼。

“餐饮业未来的趋势将是制造业、服务业和科技的结合！”在刘浩明看来，煎饼易标准化、易复制推广，完全有潜力成为超越汉堡和披萨的新型快餐品类。下一步，团队计划在法国和意大利开设海外旗舰店，让“中国味道”走向世界——这正是刘浩明的终极创业梦想。（记者 潘福达）

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