原标题：北京教育集团增至158个 25%中小学纳入集团化教学

一张教育集团的“新地图”正在越来越多的区推开。目前，地图上已经分布了158个教育集团、410余所集团学校。换句话说，北京有25%的中小学已经入“团”，随时共享集团内的优质教育资源。除了“名校”牵头的教育集团，本市还推行在地域内共享优质教育资源的学区制，目前已有130个学区覆盖1000余所学校。

未来，集团办学也要纳入北京市中小学市、区两级布局规划，并将实行动态管理机制。

个性化课程替代“6+3+3”

如今，方家小学6年级学生念的课本，是由小学与五中分校共同编辑的“小初衔接”教材。这是北京五中教育集团正在进行的课程试点项目之一——根据学生们个性特点，打通小学、初中和高中的12年课程，动态调整课程方案等。

说得具体点，就是6年小学3年初中和3年高中的“6+3+3”不再是每名学生的必修经历，有些在某阶段表现非常突出的学生可以按“5+3+4”“6+2+4”等模式成长。“绝对不是先读先修，而是根据学生自身的发展情况，以自愿的模式，来满足不同学生的多样化发展。”北京五中教育集团理事长张斌平介绍，灵活学制基本不按行政班的方式参与，而是按项目等方式推进。

如果没有教育集团，各校单打独斗，将很难实现这种灵活学制。北京市教委介绍，同一学区内的集团校，在坚持义务教育免试就近入学原则下，根据中考改革的方向和要求，将积极探索集团各校间学生联合培养、贯通培养等试验。

集团模式将“扩容”

“东城区的优质教育资源覆盖率基本接近100%。”东城区教育委员会主任周玉玲心里有本账，7个区域教育集团覆盖30余所中小学，学区覆盖全区100余所中小学，12所学校属于九年一贯制，再加上“盟贯带（即强弱校深度联盟，九年一贯制和十二年一贯制，优质教育资源带）”的覆盖校，还有一部分优质校独立发展。

未来，该区的教育集团形式将更丰富。除了目前名校牵头成立集团，一些特色学校也可以主动申请建集团。另外，还有一些“类集团”也在酝酿，比如多所地域相近的百年老校因为办校文化、背景等相似，也可能组团，分享彼此的优质资源。“最终的目的是让孩子在家门口可以上好学。”周玉玲说。

目前，市教委也明确：要科学规划教育集团发展，综合考虑发展需求、资源条件、辐射幅度、保障措施和实际效果等因素，有序推进集团化办学，合理控制集团办学规模。

九年一贯制校将增加

除了城区的教育集团，远郊区也有68个教育集团和70余个学区。下一步，更多城区集团将把优质教育资源跨区辐射，惠及远郊区。

以东城区为例，二中、五中等教育集团均在通州城市副中心办校。景山学校教育集团也将在通州台湖地区建校，预计2020年启动招生。同时，随着核心区人口疏解，东城区的教育集团将优质资源带到了朝阳、顺义和怀柔等区。

下一步，本市也将支持各区通过集团化办学方式带动相对薄弱学校发展，不断扩增优质教育资源，缩小校际差距；同时，也鼓励跨区集团办学，支持城区通过集团化办学，向农村地区扩充优质教育资源，带动农村学校发展。另外，本市有九年一贯制学校115所，约占初中校总量的23%，未来这类学校还将不断增加。（记者 刘冕）

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