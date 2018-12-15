原标题：创业不是“拍拍脑袋”就决定的事

很多海归刚刚学成归来时，怀有“做一番大事”的雄心壮志，再看到他人光鲜亮丽的创业经历，很难不被吸引，不少人并未做好充分准备就一头扎进了创业大潮中。然而真正的创业不是打游戏，一旦投身其中，如何不被肩负的责任和压力击垮，如何在大浪淘沙中存活下来，并没有一个“通关秘籍”。

目前海归创业中，存在着几个较为普遍的问题。一是在创业项目的选择上跟风，什么热就创什么。共享单车火了，一夜之间街上涌现出各种颜色的共享单车；社区拼团火了，一夜之间涌现出数个微信小程序。然而资源是有限的，一股脑地纷纷涌入同一市场的结果只会是一地鸡毛。小米创始人雷军就曾表示，90%的创业公司都会死，如果公司能靠挣的钱养活自己，已经很了不起了，说明它已成为另外10%的企业。

二是缺乏长期规划。在创业市场上，有时候拼的不是点子，而是一份成熟的发展规划。创新点子容易被模仿，但成熟的发展规划则不易被复制。简单粗暴的降价、送礼，不是长久之计。前期靠烧钱进入市场后，如何留住用户、留住投资人，才是创业公司存活的关键。大部分的海归创业者年纪尚轻，阅历尚浅，他们可能有好的创意，有一腔热血，但在公司的长期规划方面还是应当向行业前辈请教，聘用专业人士为公司出谋划策。

三是缺乏对外部环境的把握。全球化智库（CCG）与智联招聘联合发布的《中国海归就业与创业调查报告》显示，“对国内市场不够了解”是大部分海归创业过程中遇到的主要困难。海归创业者多长或短地在海外生活了一段时间，无论是对国内的相关政策、创业风口等行情的了解，还是对中国社会方方面面的认知都需要比国内创业者下更多功夫。“大众创业，万众创新”吸引了大批留学人士归国创业，然而大浪淘沙后真正存活下来的一定是具有很强的外部环境把握能力的公司。

美国著名风险投资家保罗·格雷厄姆曾分析了导致创业公司消亡的多个原因，在他看来资金链断裂和关键创始人“逃跑”是两大主要原因。而导致这两个问题出现的根本原因在于“他们意志消沉了。你很少听说加班加点工作、不断推出新产品的创业公司，会因为付不起账单而关停。”当然，在创业路上受到的心理挫折并不是所有人都能承受的。曾有创业失败者表示，创业没有想象的那么简单，苦心经营的公司在一夜之间轰然倒下的感觉令人难以承受。

人们常说“失败乃成功之母”，但创业失败的代价有时比人们想象的要沉重。只有先认清自己的优势和劣势，判断自己是否适合创业，在创意、长期规划、把握外部环境等方面做好充分准备，才有可能成功。创业不是“拍拍脑袋”就决定的事，最忌讳的，就是心急。

《 人民日报海外版 》（ 2018年12月15日 第 10 版）

(责编：郝孟佳、袁勃)