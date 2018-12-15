智慧校园智慧学（新生活 新体验）

图①

图②

学校闸门前（图②），学生与摄像头一对视，门自动打开，与此同时，家长手机上就收到孩子进出学校时的照片与时间。这一幕真实地发生在深圳市南山外国语学校（集团）高级中学（以下简称“南外高中”）里。

“学校将学生的照片数据收集起来，进入数据库，摄像头在捕捉比照过后，不到一秒就能完成身份验证，如果是外来人员，则会引起‘非法闯入’的警报声。”南外高中教科研处副主任刘超向记者介绍说，“学生的考勤会同步记录到学校的档案里，家长也能知道孩子是否按时上下学。”

在校园的其他地方，“科技智慧”也随处可见。

教室门口的电子班牌（图①），囊括了班级相册、课表、打卡考勤等内容，有了消息能第一时间传递给学生，还生动地宣传了班级文化。

进入教室，讲台上的中心位置悬挂了一块86英寸的大屏幕，这是教学触控一体机。老师用手指在屏幕上一滑，教学重点就勾画上了；走下讲台，老师还可以用手机或平板控制屏幕；若看到学生课堂练习时的疑难点，立马拍下来，就能实时传到屏幕上进行讲解，操作简便又实用。

“老师不用一直站在讲台上，与学生之间的互动可以不受空间、时间的限制。”学校的生物老师刘倩说道，“用手机就可以连接控制系统，还容易上手，只需要培训一个中午的时间，老师们就能掌握了。”

南外高中是全国首家使用腾讯智慧校园整体解决方案的学校。在该智慧系统上，老师们能在线办公、智能排课、打考勤，实现高效化办公；家长们能实时多维度掌握子女在校情况；学校能通过大数据分析教学效果、制定教学计划，掌握日常运营数据，实现统筹管理。

“建立智慧校园系统的最终目的，是让学生学会学习，学会自我学习，智慧校园系统是科技的进步，更重要的，是用技术推动教育的进步。”南外高中校长冯大学表示。

目前，人脸识别门禁、智慧班牌、教学触控一体机、多系统贯通已经实现；通过笔迹记录解题过程、大数据分析学习效果等也将陆续应用到教学过程当中，带来更智慧的学习体验。

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《 人民日报 》（ 2018年12月15日 05 版）

(责编：曹昆、袁勃)