教育部：各高校要把师德师风建设摆在教师队伍建设首要位置

人民网北京12月14日电（记者 赵婀娜）首届全国高校党委教师工作部部长工作研讨会日前在中国人民大学举行，会议以“新时代高校教师师德建设探索与创新”为主题，围绕深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，全面推进落实教师职业行为“十项准则”系列文件精神展开工作研讨。教育部教师工作司、北京市委教育工委、中国人民大学负责同志出席会议并讲话。北京大学、清华大学、中国人民大学、复旦大学等68所高校党委教师工作部部长参加会议。

会议指出，《中共中央 国务院关于印发全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，对新时代教师队伍建设改革做出全面部署，突出师德建设在教师队伍建设全局中的重大意义，明确了提升教师思想政治素质、加强师德师风建设的任务目标和重要举措。日前，教育部印发《新时代高校教师职业行为十项准则》《高校教师师德失范行为处理的指导意见》等系列文件，为进一步强化教师思想政治引领、明确高校教师行为规范、建立健全师德违规行为受理处理和责任追究机制确立了行动指南，明确了新时代高校师德建设的路线图、任务书。

会议要求，各高校要对标新时代新要求，把师德师风建设摆在教师队伍建设首要位置，突出师德师风第一标准，在完善师德长效机制、健全组织机构、压实主体责任、优化管理职能上下功夫。要着力加强教师思想政治工作，强化对教师思想引领，不断增强教师思想政治工作针对性和实效性。要着力推进《新时代高校教师职业行为十项准则》落地见效，促进高校师德师风建设取得更大的成效。要对高校师德建设中遇到的实际问题深入开展调查研究，提出有针对性举措和办法，加快建设政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的高素质教师队伍。

据悉，此次研讨会由教育部教师工作司、思想政治工作司、北京市委教育工委指导，中国人民大学承办，是全国高校思想政治工作会议召开后，高校普遍设立党委教师工作部以来，首次以新时代高校师德建设为主题，以党委教师工作部为平台的工作研讨会。参会的全国高校党委教师工作部部长在会上发言，交流了工作经验，分享了工作体会，提出了加强师德建设的意见和建议。研讨会对于深刻把握新时代高校教师师德建设的形势任务、规律特点和创新路径，加强高校党委教师工作部门的建设与发展，具有重要的推动意义。

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