兰州大学庆振轩：得天下英才而育之是作为老师最大的幸福

木质的屏风后藏着一个植满花木的天井，细雨中的文科楼在一分部伫立，走进这座楼，在兰州大学教授庆振轩办公室简单的陈设中，最多的还是各类书籍。

今年是改革开放四十年，也是庆振轩来到兰大的第四十个年头。作为兰大文学院的老教授、博士生导师以及古代文学暨古典文献研究所所长，庆振轩还有不少他口中称为“不务正业”的学术职务：中国毛泽东诗词研究会常务理事、中国苏轼研究学会理事……

结缘兰大：金城早已是故乡

“四十年了，往事如烟难忘却啊”，与兰大结缘的过往从庆老师不疾不徐的语调中缓缓流出，那些曾经的记忆依旧清晰。

1978年，幸运的庆振轩赶上了恢复高考的历史机遇，成为第一届全国统招的大学生。从没有来过西北的他，第一志愿决定填写：兰州大学中文系。说起当年的那次高考，庆老师忍不住笑了：“我当时数学才考了四分，好在其他科目分数高。”如今想来能够进入兰大归功于庆振轩从小喜爱读书的文学积累，高考之前的六年代课经历也为他广泛阅读提供了便利。

四年后庆振轩大学毕业，作为恢复高考后的第一批大学生之一，毕业时可供选择的单位和机会很多，待遇更是优渥，“当时的社会经历过十年人才断层，所以我们毕业那会儿和你们现在的境况可以说完全不同，那时招生简章就明确写到：兰大中文系负责为普通高校培养师资。”在同窗们纷纷前往各地高就的分岔路口，庆振轩选择留下来，留在兰大，留在西北。

改革开放，南风劲吹。许多老师陆续开始投入沿海高校的怀抱，用庆振轩的话说就是：“先是‘孔雀东南飞’，然后是‘一江春水向东流’。”当时的庆振轩尚属青年，正是抱负远大的时候，也有其他高校向他抛来橄榄枝，“人生的好多事，可能也不仅仅是理性在起作用，对兰大的割舍不断的感情让我留了下来。”步入花甲，回顾过去，兰州正是人生路上的一个转折点，对他而言，金城早已是故乡。

传承师志，教书育人

“老师”这个词，在庆振轩心中分量很重，是一路以来所遇恩师开启了他学术研究的大门，他们的言传身教让他体味到这一职业的崇高，也坚定了他留校任教筑梦讲台的选择。

庆振轩聆听过诸多学界大咖的教诲：语言学界的一面旗帜——黄伯荣先生曾教授过他《现代汉语》课，祝敏彻先生给他讲授过《古代汉语》，除此之外还有吴小美先生的《现代文学》，徐清辉先生的《外国文学》，李伯勋、刘满两位先生讲的《先秦两汉文学》，李东文先生讲《宋元文学》……大三时，因为对苏轼词的理解不同，他和李东文老师在课间争论了十几分钟，快要上课时才被打断。“老师让我下午到他家继续讨论，最终讨论了整整一下午”。

正是兰大老教师们这样的宽容与培养深深感染到他，也奠定了他对古代文学的兴趣，后来也正是在李老师的推荐下，庆振轩决心留校任教。任教后，由于工作关系，林家英先生成了庆振轩接触较多，也让他受益颇多的恩师。林老师“创作、鉴赏、研究”三位一体的学术研究特色给予了他多方面的启迪，同时他与林先生合作，写了第一篇有关李清照的鉴赏文章，林先生还推荐他写的研究型文字在《百家唐宋新诗话》和《百家唐宋新词话》上发表……老师们给予他教学科研上的帮助与提携，庆振轩一直感念在心，并将这份情谊传承了下去。

“我们上了年纪的老师，子女都在外工作学习，青年学子进入兰大，我们看到这些娃娃们就像看到自己的子女一样，是非常亲切的一种感觉，是亲情。”从教三十余年，庆振轩的学生有的已在兰大任教，成为“庆二代”，更多的学生走向四面八方，在不同的岗位上建功立业。同学们的成就往往会让他感到自豪，有时也会为他们的工作变动、婚姻家庭，甚至一篇论文的选题、修改、发表提出自己的意见。“我非常高兴和学生们接触，在和他们接触的过程中我也感觉到我年轻了，同学们的青春活力对于我们来说也是一种鞭策和促进。”庆振轩说，得天下英才而育之是作为老师最大的幸福。

不知老之将至

“没有改革开放，没有恢复高考，没有在兰州大学的学习经历，就没有我的今天，就没有我们一代人的今天。” 而对于如今正值青春年华充满理想的兰大学子，庆老师最殷切的寄语就是：珍惜时光、不负韶华。

“根据我对现在学生的观察，只有一部分比较优秀的同学会对自己的人生有一个清晰的定位，还是有相当一部分同学不清楚自己的努力方向……”看到有些学生不够积极的状态，庆振轩也十分着急，他希望每一位学生进入大学后能从一个更高的起点上去规划人生，不要在迷茫中得过且过。

对于已然过往的人生，他说“回首向来萧瑟处，也无风雨也无晴”；对于未知的人生之路，他说“一蓑烟雨任平生”。苏东坡的人生态度已然融进了庆振轩的心胸，如何对待人生中的风雨，是先哲们追寻的命题，是研究者探索到的真谛，更是老师的殷殷嘱托：“我希望兰大学子不管以后从事什么样的工作，面对人世未来的风雨时，能够‘一蓑烟雨任平生’。因为曾经追求过、奋斗过、经历过、体味过，已经没有遗憾。”

“面对晚年，哪怕是夕阳，也是灿烂的；哪怕是秋风，也吹来的是丰收的喜悦”，庆老师拿起他的2002年出版的《毛泽东诗词全集辑注》，眼神中仍是难掩的光芒，三十余年间，他置身书山学海，承恩师探索前行之路，与学子共飨文学美妙，悠悠然不知老之将至。（脱畅 王耀辉）

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