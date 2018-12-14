国家开放大学：匠心打造思政教育新模式

人民网北京12月14日电 （记者 郝孟佳）近日，国家开放大学“新时代学生思想政治教育工作”研讨会在武汉召开。教育部思政司副司长张文斌表示，开放大学作为我国高等教育的重要组成部分，在很多方面与普通高校学生思想政治工作相类似，都是培养中国特色社会主义的建设者和接班人。

张文斌认为，在全国教育系统深入贯彻落实全国教育大会、全国高校思想政治工作会议精神这样一个新形势下，国家开放大学专门组织研讨新时代学生思想政治工作这一重要课题，意义重大，影响深远。他说，对于有着380多万学生数量的新型大学，开放大学的学生思想政治工作要纳入到整个高校思想政治工作当中来。

国家开放大学一改板起面孔枯燥说教的传统思政教育模式，匠心打造每一门思政课。2017年11月，学校成立了思政课领导小组，以学生为中心，以问题为导向，将现代信息技术与教育教学深度融合，组织权威专家学者和先进技术团队，联手用“制大片”精神建设思政课程。目的是通过形式创新，适应学生泛在学习、移动学习、碎片化学习的需要，使学生乐于学习，时时能学，处处可学，润物无声，入心入脑。

为了用好国家开放大学思政课，学校依托“六网融通”为特征的人才培养模式的网络平台，打造了思政课“网络学习空间”“网络学习课程”“网络教学团队”“网络学习支持”“网络考试测评”以及“网络教务管理”新模式，为学习者提供一站式的学习服务，学生只要登录，就可以享受海量思政课学习资源和全方位学习支持服务。经过近一年的努力，目前已有上百万人次注册学习。

“我们下一步就是要基于网络，用三个结合，即线上线下结合、校内校外结合、总部分部结合，确保每一门课都有足够数量和高质量水平的团队。”国家开放大学党委书记、校长杨志坚表示，国家开放大学体系思想政治教育工作绝对不是某个分部或总部的事，是需要大家携手共建，共同努力。

“接下来，国家开放大学总部还要组建开放式的、基于网络的马克思主义学院，联合普通高校、高职院校和社会力量，一起围绕思想政治教育学科研究、课程研究，联手推进，办出自己的特色。”杨志坚说，作为以现代信息技术为支撑的，办学覆盖全国的的新型大学，国家开放大学不仅要建好网络思政课程，进一步提高课程质量和水平，打造“思政金课”，而且要用好思政课程，要加大国家开放大学体系思政课程的支持服务，保障思政课学习效果和质量。

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