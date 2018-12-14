回首成果展望未来 教育专家齐聚畅谈教育改革

“把教育放在优先发展的战略地位；把立德树人作为教育的根本任务；始终注意推进教育公平；始终坚持改革和开放。”在近日召开的“扛历史使命、塑时代新人”第七届中国教育家年会暨中国好教育盛典上，全国政协副秘书长、民进中央副主席朱永新总结改革开放四十年教育领域取得的历史性成就，提炼出改革开放四十年我国教育领域发展的四条经验。

朱永新在盛典上以“新时代中国教育改革开放新思想”为题作了主旨报告，在报告中强调“中国教育还应该进一步改革开放。”同时提出了六点指导思想，即中国教育和世界教育融合、学校教育与家庭教育、社会教育的深度融合、公办教育和民办教育的融合、传统学校与未来学习中心的融合、统一考试和多元评价的融合。

国家教委原副主任柳斌在盛典上谈论了其对素质教育的理解。他表示，素质教育的正解是以提高国民素质为宗旨，以立德树人为核心，以培养创新精神和实践能力为着重点，面向全体学生，促进德智体美劳全面发展，把学会做人、学会求知、学会办事、学会健体、学会审美、学会创造贯穿于教育过程的始终，把学校家庭社会结合起来，把素质教育的评价制度确立起来，最终实现提高全体国民的素质，提高全民族的素质的宏伟目的，这是素质养成的核心架构。

中国教育学会名誉会长、北京师范大学教授顾明远则关注新时代教师队伍建设这一主题，在盛典上他表示，教育大计，教师为本。只有教师强，教育才能强。但教师队伍的建设并非一朝一日就能完成，政府、社会、学校和教师本人各方面都需要长期不懈地努力。为此，他提出“教师成长的五项修炼”，即意愿、锤炼、学习、创新和收获。

据介绍，中国好教育盛典距今已经举办了六届，吸引了多名教育界专家学者前来交流和分享。本次会议由中国互联网新闻中心（中国网）主办、中国网教育频道承办。

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