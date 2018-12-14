中央音乐学院庆改革开放40年 展示优秀创作成果

人民网北京12月14日电 （记者 郝孟佳）近日，“中国与世界——中央音乐学院改革开放40周年庆”系列活动在京举办。中央音乐学院党委书记赵旻表示，本次活动梳理和展示了中央音乐学院在音乐人才培养、音乐创作和理论学科建设的成果和经验，未来我们要在新的历史进程中更加砥砺进取，为新时代音乐文化艺术事业作出更大的贡献。

在题为“面向实践、面向当代、面向世界、面向未来的学科建设与发展”的论坛上，著名小提琴演奏家、中央音乐学院校友吕思清表示，改革开放给中国带来了无限机遇，也给作为琴童的自己带来了机会。吕思清有幸从8岁开始便进入了中央音乐学院学习，成就了个人梦想。

吕思清说：“在中央音乐学院，无数老一辈音乐家为中国的音乐教育事业不懈努力，付出了辛勤的汗水，令我深受感动。这些都激励着我以一个艺术家的责任感和使命感去不断传播古典音乐，让更多的人能够享受音乐的美好。”

“得益于改革开放四十年来的政策和环境，中央音乐学院声乐、歌剧专业培养了一大批活跃在国内外舞台上的歌唱家和在国内各音乐院校声乐任教的骨干教师。”中央音乐学院声乐歌剧系教授迪里拜尔认为，站在中国与世界舞台中央时，应更加珍惜自身的民族属性和文化传承，中国的歌唱家和声乐艺术，才能真正得到人民的、世界的认同。

“改革开放四十年，中央音乐学院的教学设施与环境有了全面改善，建立和完善了学科齐备、全面系统的音乐学科体系，为国家培养出大批屹立于中国与世界音乐艺术舞台和国家艺术文化传承的各种优秀人才。也正是得益于改革开放，使中央音乐学院迈入世界一流音乐学院的行列，成为集创作、表演、教学、实践、理论一体化的国家音乐重阵。”中央音乐学院院长俞峰表示，未来，中央音乐学院将以复兴中华音乐文化为己任，深入挖掘中国传统音乐资源，建立、健全中国传统音乐教育体系与中国式西方音乐教育体系高度融合的，既有中国音乐特色又与国际接轨的新时代的世界一流音乐学院。

据悉，12月10日、 11日晚，在国家大剧院音乐厅，举办了两场“中国与世界——中央音乐学院庆祝改革开放40周年音乐会” ，音乐会上展示了中央音乐学院在创作、演奏、教学等方面的优秀成果。

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