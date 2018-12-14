原标题：遗憾！云南一女大学生失联6天 家人等来噩耗

上周四，位于安宁的昆明冶金高等专科学校读书的大二学生张隋鸿还和母亲及家人正常通电话。可到了第二天，也就是12月7日，张隋鸿的电话就无法打通。

张隋鸿

13日下午14时30分，春城晚报、春城晚报客户端记者联系上了张隋鸿的姑父李先生。李先生告诉记者，12月13日一大早，张隋鸿父亲、姑父等5名亲属从老家出发，再次赶往昆明，当时刚到大理永平。李先生说：“上周六晚，收到学校通过微信传来的一份孩子遗书。她父母、表哥等4人于星期天(12月9日)赶到昆明。在找寻无果情况下，只好返回老家。过了几天，我们不能再等了，所以又一次赶往昆明。没想到在途中，也就是上午10点过几分时，接到了安宁市公安局石江派出所打来的电话说，张隋鸿的遗体在一公园内找到。这犹如一个晴天霹雳！”

网络寻人

12月11日下午，网友白小白通过微博发布了一则寻人启事：云南昆明冶金高等专科学校，一名20岁的女大学生张隋鸿，于12月7日离校至今未归……

12月13日上午，晚报记者从昆明冶金高等专科学校和安宁警方获悉，他们都正在紧锣密鼓地寻找女大学生。

晚报记者注意到， 照片中面容清秀、阳光明媚的女孩就是张隋鸿，保山昌宁人，今年20岁，就读于昆明冶金高等专科学校(安宁校区)，2017级的学生。张隋鸿于12月7号离校后至今未归，如今6天已经过去，仍然没有消息，令人担忧不已！

据了解，12月8号张隋鸿的同学发现她一夜未归后将情况反映给了老师。学校当天便召开了会议，通知当事人的家人到学校，并向辖区的安宁市公安局石江派出所报了警。

根据监控显示，张隋鸿在12月7号离校外出时身穿米色长外套，黑色靴子，独自一人离开了学校。

监控拍下的画面

女孩给家人留下遗书

学校传给家长的遗书是用普通信纸写的，共两页。

内容如下↓↓

亲爱的爸爸妈妈：

对不起，女儿不孝，先走一步了，从小我就特别羡慕那些有钱人家的孩子，想要什么就有什么，什么也不用担心不用考虑，我因为家庭条件不好，在别人面前永远抬不起头来 ，从小我就比同龄的孩子听话、懂事，在别人眼里我一直都是一个乖乖女。我从来不敢和你们要求什么，我知道爸爸妈妈为了我和妹妹，每天都很辛苦。每次和你们要生活费我都很难开口。还经常因为钱和你们吵架，现在我都不怎么敢和你们打电话了，我怕我听到你们的声音我就会哭。其实我一点也不坚强，有时候我也会一个人想一些事情，想着想着就哭了，但是又不想给你们知道。

爸爸妈妈，其实我压力很大，因为家庭困难，而我心态又不好，所以从小我就比别人承受着更大的压力。有时候我会大半夜都睡不着，有时候又会从梦中惊醒。最近我每天晚 上都感觉好冷好冷，冷到骨头里去了，我好像都抑郁了，不愿和别人交流，想一个人呆着。我害怕面对眼前的一切，甚至害怕活着，我不想承受这么大的压力。我想要解脱，想要灵魂的自由。所以，爸爸妈妈，我选择了离开这个世界，我知道你们养我长大不容易，我还没来得及孝敬你们，原谅我的懦弱，我真的没有办法面对这个世界。

我最爱的爸爸妈妈，不要为我难过，真的不值得。还有啊，以后你们不要吵架了，你们知道吗？每次听到你们吵架我就好难受，可我不知道该怎么样做到才能让你们不吵架，你们都要好好的。以后你们就只有妹妹一个孩子了，你们要好好教育她，不要让她像我一样。

妈妈，你一直身体不好，还总是考虑太多，经常生病，你要放松一点，要好好照顾自己，不要为我伤心，不要太辛苦了。爸爸，以后你不要喝酒了，多听妈妈的话让着他一点 ，她说什么都是为了你好啊。亲爱的爸爸妈妈，千言万语说不尽，但是还是要说的是如果有来世，我也一定要做你们的女儿，来还这一世的债。这辈子我让你们操碎了心，都没有让你们过过一天的好日子，下辈子我一定做一个好女儿，好好孝顺你们，再也不会让你们担心了。对了，爸爸妈妈，之前我和你们说的创业贷款，其实根本就没有那回事，对不起爸爸妈妈，我骗了你们。

爸爸妈妈，女儿不孝，女儿走了，我爱你们，不要为我伤心，来世我还做你们的女儿。我选择离开这个世界，也许是错误的选择，但我不后悔，我到另一个世界会过得很好。你们也要好好活下去，再见我最爱的爸爸妈妈，不孝女家家绝笔。

对了，爸爸妈妈，如果你们找到了我请把我的骨灰带回家，我想回家，想永远陪着你们。

家属回忆：

曾接到奇怪催债电话

其姑父李先生在电话里告诉晚报记者，孩子正上大二。上周星期四下午两到三点之间，孩子父亲接到一个疑似诈骗电话称：张隋鸿欠他们2万块钱，要他们还清这笔钱。对此，其父亲给对方说，如果是真的，肯定会替孩子还上。

电话归属地显示的外省，但以后打过去，这个电话却一直无人接听。

为此，其父亲、母亲先后打电话询问张隋鸿。女儿和往常一样，没什么异样地告诉父母，没有的事，那是骗子电话，一定不要相信。

但是，面对如今这个结果，其父母回忆，曾在一个月前，女儿打电话称自己要创业，需要2万元钱。父母告之，供你读书，家庭已很吃力了，现在没有那么多钱，等以后再说吧。

没想到，最终等来的是这个结果。

目前，当地警方并未对此事进行回复。

(责编：郝孟佳、吴亚雄)