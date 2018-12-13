原标题：南昌大学就限电停电致歉 已完成紧急改造实现供电

近日，“南昌大学前湖校区断续停电5天”一事，引发网友热议。13日晚间，南昌大学官方微博发布情况通报，通报指出，13日凌晨02：30已完成临时应急改造，实现全校区供电。南昌大学再次对给师生员工带来的不便致以歉意。

南昌大学表示，前湖校区用电的问题是历史原因造成的，新建校区时的审批容量是30710KVA，随着这些年学校的发展需求，教学科研工作的用电量增加25%，学生宿舍的空调增加8000多台，现在高峰用电量己达53540KVA，超出容量74%。加之近几天气温突然下降，用电量急剧上升超负荷运行造成电流过载跳闸导致停电。

南昌大学称，对于限电停电给师生带来的不便，学校和供电部门都很重视，也一直在积极努力。从12月8日以来，双方多次协商解決办法。于12日晚上进行了临时应急改造，以整体提高供电承载能力。13日凌晨02：30完成施工，实现全校区供电。

南昌大学表示，12月13日上午，南昌市供电公司、校负责人及双方职能部门再次会商，确定了下一步供电解決方案，供电公司将大力支持扩容升级工作，力争明年6月完工，实现学校专线供电，从而彻底解决问题。

南昌大学再次对给广大师生员工带来的不便致以诚恳的歉意，同时也感谢社会各界、媒体朋友们对南昌大学发展的关心和关注。南昌大学将继续坚持“以人为本”的理念，加快工作改进进度，为学校建设与发展提供更加坚实的服务保障。

(责编：郝孟佳、吴亚雄)