英国发布新指南 帮助家长保障校外环境安全

近日，英国发布了一项新指南，旨在帮助家长为孩子选择安全、优质的校外环境，如俱乐部和补习中心。该文件现已开放以供磋商，确保符合家长的需求。

该指南列出了家长可能对提供方提出的十个重要问题以及他们应该期望的回复，从而帮助家长确保他们的孩子在安全的环境中玩耍和学习。这些问题包括检查工作人员和义务工作者是否接受过适当的培训（如健康、安全和儿童保护），以及说明非教职人员或非教师的成年人是否在场。此外，指南还列出了父母应该注意的一些危险信号，例如提供方没有意识到如何发现或报告危险问题，或者建筑物不安全或缺乏维护，存在电线松动和潮湿的情况。

英国学校系统部长西奥多·阿格纽说：“从童子军到舞蹈班再到假期俱乐部，绝大多数的校外环境非常安全。对于青少年来说，这种安全的环境可以拓宽他们的经历并释放他们的潜力。但是，我仍然担心个别环境可能使儿童面临受到伤害或鼓动极端主义观点的风险。我希望这份指南能够帮助家长，为他们孩子的所到之处提供保证。”

目前，英国正在商议新的自愿保护守则，旨在帮助提供方了解如何为参与活动的儿童创造安全的环境。此次磋商是在今年英国政府投资300万英镑用以提高地方当局改善对校外环境问题的监督能力之后进行的。这项工作在英国各地试点进行，鼓励地方当局和相关机构之间的合作，并将用于鉴别现有法律如何最有效地解决安全保护和福祉问题。关于校外环境的实务守则和家长指导的商讨将持续12周，预计到明年的2月24日结束。（袁慧）

(责编：罗天林(实习生)、吴亚雄)