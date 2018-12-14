原标题：线上教育摆脱知识“大V”垄断 普通人也能当“行走的IP”

除了知识“大V”，越来越多没有显赫背景的普通人也在线上传播有价值的知识、经验和技能。他们和用户之间是更加平等的同伴关系，一起探索生活的丰富性和未来的可能性——当普通人成为“行走的IP”

随着互联网技术不断提升，学习过程从线下转移到线上越来越成为一种常态。据统计，目前在线教育用户规模已超过了1.5亿人。今年中国在线教育市场的规模预计会突破3000亿元的关口。知乎Live、分答、得到、喜马拉雅、微博问答、微课等线上知识分享平台，风靡一时。

在线教育掀起的变革，使得教育变得愈发开放、多元。教育理念的变化带来的不只是知识付费等商业模式和学习方式的推陈出新，随之而来的，还有授课者和接收者在教学相长的过程中，思维形态与生活状态的改变。

如今，在线上传播知识的不仅有那些知识“大V”们，更有不少普通人，在生产、传播、分享有价值的信息，他们和用户之间是更加平等的同伴关系，一起探索生活的丰富性和未来的可能性，在新的教育时代找寻到个体的温度与内心的丰盈。

“我是全职妈妈，也是育儿课程的线上讲师”

快满18个月的小女儿小树在床上酣睡，应童回头望了她一眼，继续对着手机进行微课直播。“我是全职妈妈，也是育儿课程的线上讲师。”应童对线上的学员们介绍说。

“很多宝妈都有这样的烦恼，不知道该如何平衡工作和生活，焦虑自己会与社会脱节，跟不上时代的步伐。而线上授课可以让我以母亲的身份分享育儿知识和个人体验，用讲课的方式建立属于自己的情感支持系统。”应童对记者说。

小女儿出生后，应童注册了网络平台的线上分享，凭借着自己多年的授课经验和作为母亲的经历，一年来，应童已经成为一名具有336.9万人气的“人气老师”。

以一台手机开启自己的线上讲师生活，连接学员的同时实现知识的传递，不用线下商业化的运营团队，利用系统的知识创作内容体验教学的乐趣，应童最为享受的过程就是去除了内容变现的压力，线上教学使她作为两个孩子的妈妈、分享知识的讲课老师和职业女性这三者的身份融为了一体。

“在教授育儿课程的时候，我不断强调亲子教育并不是寻求一套方法去搞定孩子，而是成长自己，让自己活在平和、喜悦、自在的状态。那么反过来，作为一名授课者，如果我首先能够掌握和平衡好职业、家庭和生活的各个方面，实现内心的富足，就必然会鼓励、带动我的学员们有所获益，实现课程存在的最大价值。”应童对记者说，现在，她不但自己开课，还鼓励儿子小麦也在平台上开课，小麦因此收获了一批同龄学员，互相交流学习。

“知识分享的意义就是让我与社会时刻保持连接，从而寻找到最适合自己的位置，找到最佳的生活状态。”应童总结说。

摆脱了时间和地点的桎梏，体验到知识分享的快感

有多少人是经常处于这样的状态？下班后一躺就是一个晚上，周末一睡就是一整天，一部手机，一张床，就消磨掉了难得的闲暇时光。

“我有着传授知识的欲望，想要真正地去分享有价值的内容，线上授课不但让我摆脱了时间和地点的桎梏，可以自由创作，同时还能让我体验到分享的快感，所得收益也能让我过上想要的生活。”韩松直言不讳地对记者讲道。

余晖折射在海面，波光粼粼，两个葡萄牙小男孩欢快地踢着球。韩松看到这一幕，跪在海边台阶上用手机拍了500多张照片后，终于从中挑选出了一张令他满意的作品。而这张照片，也帮他获得了IPPA iPhone国际摄影大赛奖项。

拍摄一幅打动人心的作品，并不需要什么高难度的诀窍技法，只要作品背后的人，拥有一双发现美的眼睛，善于捕捉日常那些被人们忽视的美和感动。而韩松，正想要成为分享这种观念的人。可以说，韩松扮演着多重角色：日语翻译、自由摄影师、内容创业者，恰恰处于斜杠青年的状态。大学毕业前，他学的是古典音乐和钢琴，直到毕业后，他才拿起单反，走向摄影大门。

“我现在处于一种不徐不疾的状态，自由创作对我来说是非常重要的，因此我不但有客观现实的需求，也在内心希望通过我的授课，为更多人打开生活的不同面向，不同的可能性。”韩松向记者介绍说。为了更好地分享自己的摄影技巧和创意，韩松创作课程内容，并入驻线上平台，成为了一名线上讲师。短短时间内，他就打造了30期精品摄影课程，课堂人气也已经接近1.92万。

谈及为什么会讲授“小白入门的手机摄影课”，韩松表示，每个人都能成为生活的摄影师，发掘自己真正想要记录的东西，即使通过手机拍照，也可以表达每个人追求生活品位的态度。“再细小的点，都有闪耀光芒的时刻，当我帮助学员们发现平时看不到的生活细节时，每个获得美的学员，都可以获得那种超越庸常的体验，那也是我最满足的时刻。”韩松“热气腾腾”地说。

当授课者成为“行走的IP”，必然会启发更多出彩的人生

自从退休以来，安徽淮南63岁的张华经常跟老伴开玩笑说，“我们就是被时代抛弃的人。”虽然喜欢阅读，但年纪大了以后常感眼神不济力不从心。待在家里无所事事，反而常常被儿女教育，别总发一些“心态决定一切”的鸡汤，这让张华颇不习惯。

“现在时代不一样了，不用去老年大学，用一台手机就可以学习，有一次小孙子发现我在用手机学习线上课程，对我说学习不是小孩子才做的事情吗？这个时候，我突然感觉到，我这个年纪，学习除了可以解闷、丰富自己以外，还可以言传身教，让小孙子了解终身学习其实是一种乐趣。”张华坦言，想让身边的人变成什么样，就自己先去成为他们的榜样，从而影响他们。在他的鼓励下，老伴也在网上报名了一门插花课，生活的确多了更多乐趣。

“其实，如果把洗漱、通勤、运动等碎片化的时间利用起来，合理分配于不同状态下，知识性学习、常识型了解、趣味化体验地生活，那么一个人的丰富程度不只是翻倍的，而且他的所得更是难以计数的。”荔枝微课CEO黄冠向记者介绍道，经营大众知识分享平台，更应该倾向于一种同伴的关系，一起探索未来的可能性和生活的丰富性，让好的知识遇到对的人。借助无可或缺的微信生态，新教育模式的意义就在于知识共享的平等和交互。

“知识分享的平台与用户并不需要有显赫背景和高学历，只要拥有与世界分享精彩的心和有价值的知识、经验和技能，都可以利用业余时间在知识分享平台，享受内容创作和知识变现。”黄冠对记者说，当知识付费的红利期到来时，虽然互联网+经济的趋势使业界更倾向于关注“知识创业”的盈利模式，但是，形式变化会带来内容转变。未来，通过教育产业的变化，将逐步带来个人生活意识的转变。

如今，个人IP成为热词，它的字面理解是，Intellectual Property，翻译为知识版权。在互联网时代，它可以指一个符号、一种价值观、一个共同特征的群体、一部自带流量的内容。 “从‘万众创业’到‘内容创业’，当授课者成为‘行走的IP’，必然会启发更多出彩的人生，创造出更加多样的人生价值的实现方法。”黄冠乐观地展望。(刘洋）

(责编：郝孟佳、吴亚雄)