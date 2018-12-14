原标题：儿童近视治疗市场乱 花钱真的能让孩子摘下眼镜吗？

青少年近视率高企带火视力康复市场，治疗术五花八门行业收费存乱象

花钱真的能让孩子摘下眼镜吗？

如今，很多孩子在小小年纪就戴上了眼镜，近视的低龄化、重度化问题日益严重，“小眼镜”增多现象引起社会的关注。孩子近视后，不少家长选择通过“近视康复治疗”以求让孩子摆脱眼镜。面对庞大的市场需求，社会上出现了一大批近视康复治疗机构。这些近视康复治疗机构真的能让孩子摘下眼镜吗？近日，《工人日报》记者对此进行了调查。

近视率高企，视力康复市场火热

记者以“近视治疗”“视力康复”等关键词在百度、大众点评上检索发现，仅在北京，此类店铺的数量就多达300多家。其中包括很多加盟连锁店，有的青少年近视康复中心分店多达十几家。

视力康复市场的火爆，与我国居高不下、节节攀升的青少年近视率以及家长们的普遍焦虑密切相关。

根据世界卫生组织的最新研究报告，目前中国近视患者多达6亿人。其中，高中生和大学生的近视率均已超过70%，小学生的近视率也接近40%。我国青少年近视率高居世界第一，而且这个数据还在逐年攀升。最近，一项对1951名中小学生家长的调查显示，73%的家长表示孩子已经近视，92%的家长担忧孩子的视力问题。

“我班上已经有一半学生都戴上了眼镜，还有好几个高度近视。”北京一所中学的老师郑燕青告诉记者，现在的孩子生活中离不开各种电子产品，他们意识不到长时间对着电子屏幕对眼睛的损害有多大。

北京市民徐先生的儿子今年刚上小学五年级，可近视已近200度，看黑板开始有些模糊。为了不让儿子成为“眼镜党”，他带孩子来到家附近的一家视力康复机构。“工作人员说可以通过仪器按摩和人工按摩的方式来慢慢恢复视力，5个疗程的价格是7000元。”徐先生说，绝不能让孩子这么小就戴上眼镜，“花再多的钱也得治疗，不然以后就摘不下来了”。

据这家视力康复机构的负责人介绍，开业以来，已经有100多个孩子在他们这里恢复了视力，每年的寒暑假是生意最火爆的时候，去年一年的利润达数十万元。

治疗方法五花八门，收费存乱象

犹如雨后春笋般涌现的视力康复机构虽然吸引了不少家长前去尝试，但是记者调查发现，当前的儿童近视治疗市场乱象重重。

各类视力康复机构的治疗方法五花八门，提供的视力康复产品和服务也形形色色。一家主打“多功能近视弱视增视仪”的视力康复机构负责人向记者介绍了他们的视力矫正技术，“它是现代能量学与传统医学相结合的高科技产品，利用最新生物波技术，通过刺激眼部经络穴位，活血化瘀、疏通经络、补充元气，促使视觉中枢及眼部神经产生兴奋冲动。”另一家主打中医药技术的视力康复机构“维视力”则还会提供眼膏、眼贴、舒目茶等产品，其中眼膏在某电商平台上的价格在200元左右，眼贴价格在每袋6元左右。

记者走访发现，不少视力康复机构的治疗方法相似，价格却相差很多。位于北京朝阳区的两家视力恢复中心都配备了视力训练仪，一家每个疗程包含30次训练，收费1000元。另一家每个疗程包含20次训练，却收费1500元。

为孩子近视矫正而奔波多家视力康复机构的家长车影向记者介绍说，她曾对两家标价分别为268元和138元的机构提供的护眼仪情况进行了对比，“两家店铺的店员对护眼仪的原理、功能介绍完全一样，一字不差。”

此外，一些视力康复机构在全国范围内招揽加盟商时对加盟者几乎没有医学背景上的要求，也没有相关医师资格的门槛。记者在网络上检索发现，大多数视力康复机构提供的加盟页面上，要么没有“加盟条件”一项，要么只是要求加盟者有一定的启动资金和强烈的品牌意识，而对从业人员的资质却只字未提。

真性近视不可逆，视力康复只有保健作用

记者走访发现，目前，市场上不少视力康复机构打出了“不做手术1个月摘掉眼镜”“ 百分之百恢复视力”等口号。有的机构请“成功案例”现身说法，有的机构向家长打包票“1个月不见效，全额退款。”那么，这些“治疗”真的靠谱吗？

去年，北京的赵女士发现正在读初二的女儿近视程度又加深了100多度。为了不让女儿视力恶化下去，赵女士带着女儿找到了一家通过按摩进行视力康复的机构。“我们按照工作人员建议坚持了1年，可孩子的视力不但没有变好，反而又增加了50度。”赵女士抱怨道。

“如果是真性近视，无论是中低度还是高度，都是不可逆的。很多承诺能治愈近视的商家基本都是骗人的，他们常用的一个伎俩就是通过调节视力表的亮度以及一些简单的训练，来临时调节眼焦，从而让你感觉看得清楚了。”一位不愿具名的近视矫正从业者告诉记者，正规的视力康复机构主要针对假性近视、弱视和斜视等，对于已经真性近视的孩子，所谓的“治疗”并不靠谱。

一名眼科专家表示，青少年近视是一个生理渐变过程，视力康复训练只能起到保健作用，没有所谓的“治疗近视”的效果，学生家长要学会分辨夸大宣传。中华医学会眼科分会角膜学组委员周跃华表示，一些视力康复产品和服务的原理都无非是通过神经肌肉的放松，其实它不能使近视消失，只能缓解一部分由于视疲劳而引起的症状。（周怿）

(责编：郝孟佳、吴亚雄)