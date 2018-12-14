原标题：大学生“双十二”网购调查：超5成网购时最关心商品质量

继“双十一”之后，“双十二”网购也受到人们关注。那么，今年“双十二”网购中，有多少大学生进行网购？都买了哪些物品？消费了多少钱？网购中最关心的问题是哪些？

近日，中国青年网校园通讯社对全国1051名大学生开展问卷调查。结果显示：超5成大学生没有参加“双十二”网购，其中超3成原因为“‘双十一’买过了，目前没钱”；“刚好需要”“有促销活动，折扣多”系选择“双十二”进行网购主要原因；衣帽服饰、生活用品、化妆品系网购的主要商品；近4成大学生“双十二”网购花费100-300元；超9成大学生认为网购应理性消费；超5成大学生在网购时最关心商品质量。

超5成没有参加“双十二”网购，其中超3成“双十一”后没钱了

在接受调查的1051名大学生中，57.56%的学生没有参加“双十二”网购。那么，不在“双十二”进行网购的原因是什么？调查显示，在没有进行网购的学生中，35.37%的受访学生表示“双十一买过了，没钱了”，其次是认为“价格具有欺骗性”“商品质量无法保证”和“售后保障不好”，各占17.19%、12.89%、7.44%；还有59.67%的学生选择“其他”原因。

南阳理工学院大三学生张浩荣今年是第一次参加“双十二”网购，“因为天气冷了，确实需要添置冬天的衣服和鞋子，提前五天就把要买的衣服和鞋子放入购物车了。再加上‘双十二’有优惠券，专卖店也有折扣，比在实体店买省钱。”

“之前有想买的东西，‘双十二’凌晨看的时候突然涨价了，然后显示领优惠，感觉这种有点坑，就果断放弃了。”河南科技学院大三学生郭雪飞“双十二”没有参加网购，她认为电商平台的某些商品价格具有欺骗性，“虽然可以领一个5块钱的优惠券，最后付款的时候，还是感觉贵了，并不便宜。”

“刚好需要”“有促销活动，折扣多”系“双十二”网购主因

那么，大学生从什么时候开始关注“双十二”？调查显示，55.83%提前1-3天关注“双十二”，其次为一周、半个月和4-6天，各占19.28%、12.56%、8.97%。

华北理工大学轻工学院大三学生张文艳自12月初就开始关注“双十二”商品，她认为“双十二”价格还算优惠。今年她网购的商品是考研书籍，“不管什么时间，都要购买考研书，在‘双十二’购买还可以省一些钱。”

为何选择在“双十二”进行网购？调查显示，73.09%的大学生表示“刚好需要”，72.2%表示“有促销活动，折扣多”，再次为“商品性价比”和“双十一没抢到”，各有24.44%、7.85%学生选择，还有4.93%的大学生认为是“从众心理，盲目购买”。

新乡学院大三学生孙文文提前两个星期关注了“双十二”网购活动，说起原因，她认为“双十二”的时候不少商品会有折扣，比平时价格降了一些。

衣帽服饰系“双十二”网购主要商品 近4成花费不足300元

大学生在“双十二”网购中主要购买哪些商品？花费多少钱？数据显示，进行网购的学生当中，74.22%买了衣帽服饰，其次为生活用品、化妆品和零食水果，分别有48.21%、31.39%、23.32%学生选择。

在“双十二”网购花费的金额方面，39.46%的大学生花费100-300元，其次花费300-500元、100元以下，各占20.18%、18.61%，还有2.02%的大学生花费5000元以上。

“我主要买了些衣帽服饰和学习用品，感觉都是日常所需要的。”黑龙江八一农垦大学大二学生方婧璟购买了鞋子、裤子和书籍，总共花费了450元钱，她认为，“双十二”物品打折特价是主要原因，其次也是因为自己实际生活和学习需求。

西南财经大学天府学院大二学生熊晖皞今年“双十二”网购花费了220元，买了充电宝、柔光棒等电子设备。“买充电宝因为是刚需，买柔光棒是因为我喜好拍摄风景和人物，所以就买了一个配套的设备，都是现在需要的。”

超4成大学生网购的费用来源于父母给的生活费

南昌航空大学大一学生陈嘉伟今年“双十二”参与网购，他所花的钱都是父母给的生活费。说起“剁手”后带来的影响，他认为买到了自己喜欢的东西，心情好了点，但经济压力也变大了，有得也有失。

根据中国青年网调查，和陈嘉伟一样，用父母给的生活费网购的大学生不在少数。调查显示，47.31%大学生的网购费用来自“父母给的生活费”，其次是“从生活费里省下的钱”“使用花呗、白条等网络借贷”和“自己兼职所得”，各占31.17%、8.07%、7.4%。

“双十二”“剁手”后，给大学生们带来哪些影响？数据显示，51.12%受访学生认为“购买到了心仪的商品心情愉悦”，其次为“没有影响”“导致生活费不足，生活窘迫”，各占23.54%、19.06%，还有6.28%的学生“决定储蓄，等待下次购物节”。

武汉海事职业学院大二学生李天成“双十二”网购的费用来源分为两部分，一部分是从生活费里挤出来的，另外一部分就是做兼职挣的钱。他说，虽然买了很多东西，但到货之后与理想的商品有差距，生活费也变少了，以后的生活变得很窘迫。

超9成选择理性消费，超5成网购时最关心商品质量

根据调查显示，在今年的“双十二”网购中，90.58%的大学生认为自己保持理性消费态度，还是有9.42%的大学生认为自己没有理性消费。那么，大学生在网购中最关心什么问题？数据显示，53.14%关心商品质量，其次为商品折扣、物流速度和支付安全，分别占30.72%、12.56%、2.69%。

青岛农业大学大一学生张新宇认为，今年自己还算保持了理性。网购时，她看到有很多衣服也在进行打折，但是自己已经有了相应的保暖衣服，比如羽绒服、毛衣、卫衣等，“现在不需要，自己就没必要跟风购买，还好我自控力好一点。”

与张新宇一样，广西民族师范学院大二学生龚彩红“双十二”网购也保持理性消费。她网购时最关心的是商品的质量，“因为到了‘双十二’，有的商家会借此浑水摸鱼，贩卖假货，或者商品在制作过程中会简单粗暴，做工不精细，购物时需要特别小心。”

高校教师支招，引导大学生要理性消费

在本次调查中显示，“双十一”过后，很多大学生还是加入了“双十二”网购大军中。武汉轻工大学团委教师田兴恒认为，现在的网购确实给大学生购物带来了方便，部分大学生也确实能够从节日促销中获得实惠。“但在这种网络促销潮流面前，大学生一定要保持理智和冷静，购物要做到理性消费，量力而行，不能盲目跟风。”为此，他建议大学生购物前多问自己几个问题，“自己需不需要？”“是否负担得起？”“促销价格是否名副其实？”“产品质量好不好？”总之，大学生现在没有独立的经济来源，花的每一分钱一定要“花好”“用对”。

塔里木大学辅导员吴垠认为，大学生没有必要盲目跟风，要学会理性购物，不要被商家的一些“小恩小惠”所迷惑。“购物前一定要三思而行，不急需的物品能不买就不要买。”（记者 李华锡）

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