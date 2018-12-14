原标题：孔子学院如何打好“特色牌”

2017年，郭沫若展厅在埃及苏伊士运河大学孔子学院揭牌。图为学生在拍照。图片来源：搜狐网

2018年9月，来自中国的巡演团到埃及苏伊士运河大学孔子学院演出。受邀观看演出的苏伊士运河大学音乐系师生受到启发，便用埃及的乐器排演中国歌曲。“这是个契机，孔院计划和音乐系合作，建立一个音乐中心。” 埃及苏伊士运河大学孔子学院中方院长朱廷婷表示，该中心将在2019年成立。

通过建立相关研究中心，让埃及的民众更加了解当代中国是苏伊士运河大学孔子学院的特色之一。

“汉语+”项目蓬勃发展

据朱廷婷介绍，苏伊士运河大学孔子学院从推动中国和埃及的学术合作以及和在埃及的中国公司紧密合作这两个方面打造自己的特色。

今年11月，一场名为“京华夏安”的北京城市文化展在埃及伊斯梅里亚市举行。展厅里，一幅幅绘有北京城旧容新貌的展板从点到面、从古到今为埃及观展民众讲述着北京这座城市的前世今生。“这是与北京市文物局的合作成果。展览不仅让埃及民众了解了北京城的历史底蕴，也让民众走近了现代北京。” 朱廷婷说。

其实，在此前，苏伊士运河大学孔子学院已与郭沫若纪念馆合作建立了“郭沫若研究中心”，并在孔院设立了郭沫若展厅以及老舍展厅。“依托研究中心和主题展，孔院还举办了相关学术论坛。” 朱廷婷说。

此外，苏伊士运河大学孔子学院和当地的中国公司紧密合作。具体包括为中国公司培训人才；招开招聘会为当地中国公司输送人才；开设跨文化培训营。

“苏伊士运河经济区有数十家中国公司，创造了不少就业机会，许多在埃及的中国公司愿意雇用讲中文的埃及员工，对汉语+复合型人才需求很大。 2017年，孔院还举办了中国企业招聘会，不少埃及学生被录用。” 朱廷婷说。

随着汉语热的兴起，世界各地的孔子学院不断拓展，开展了各类“汉语+”项目，苏伊士运河大学孔子学院正是其中的代表之一。

贴近当地学生需求

非洲第一所孔子学院内罗毕大学孔子学院便开创了“汉语+职业技术”项目。肯尼亚内罗毕大学孔子学院院长艾萨克·姆贝奇介绍说：“目前开展的‘汉语+职业技术’项目旨在培养既懂汉语、又懂技术的人才，满足‘一带一路’建设的实际需求。该校毕业生有的在蒙内铁路担任机修和乘务员，有的在内罗毕机场担任中文广播员，更多的则进入非洲大中小学成为本土汉语教师。”

成立于2007年的墨尔本大学孔子学院经过10余年的发展，也形成了自己的办学特色。“孔院的特色课程——跨文化商务培训项目很受欢迎。比如我们曾为某汽车公司的销售人员提供了8期培训，每期为期两天，培训内容包括中国消费者的消费习惯介绍、如何和客户问好等，这些内容都是非常实用并且有针对性的。” 墨尔本大学孔子学院院长宫正说，“虽然目前在墨尔本有不少中文培训机构，竞争激烈，但墨尔本大学孔院提供的是特色课程。”在她看来，唯有形成特色，才能在竞争中站住脚，“这也是孔院将来的发展方向”。

近年来，每逢春节，宫正都会赴旅游景点企鹅岛为相关人员进行跨文化培训。“班上的学生既有咖啡馆的老板，也有景区员工，大家身份不同，但目标一致——为了更好地接待中国游客。”宫正说。

在宫正看来，墨尔本大学孔子学院正在完成从“我要提供给学生什么课程”到“学生需要什么样的课程”的转变。“只有了解学生需求，形成自己的特色，孔院才能实现长远发展。”宫正说。

搭建务实合作支撑平台

《孔子学院发展规划（2012—2020年）》提出“适应学员多样化需求，鼓励兴办以商务、中医、武术、烹饪、艺术、旅游等教学为主要特色的孔子学院”。

《孔子学院研究年度报告（2018）》指出，特色孔子学院是指以不同主题文化为切入点，以传播汉语和中华文化为办学宗旨的孔子学院。

以英国为例，目前有6所特色孔子学院，包含1所中医孔子学院、3所商务孔子学院、1所出版孔子学院和1所舞蹈艺术孔子学院。值得一提的是，伦敦中医孔子学院是全球第一所以中医为特色开展汉语教育和中医养生文化推广的孔子学院。

美国佐治亚州立大学孔子学院则将自己的发展战略定位为“商务特色孔院”。佐治亚州立大学副教务长沃夫冈·施乐尔告诉记者，该发展规划旨在为商务交往搭建桥梁。

据沃夫冈·施乐尔介绍，佐治亚州立大学孔子学院目前所开设的商务汉语课程是小班制。“我们正在和佐治亚州立大学中文系共同研发亚特兰大商务汉语证书课程，初步计划在每周末集中上课，课程结束颁发证书。希望2019年能够正式推出这门课程。”

“特色是办好孔子学院的要诀。” 沃夫冈·施乐尔说。

传统中医讲座走进罗马中学课堂（新闻链接）

据新华社电 （记者李 洁 叶心可）中国中医药专家日前在意大利罗马国立住读中学举办传统中医知识讲座，受到该校师生的热烈欢迎。

这场题为“大山楂丸的中医科学思维与现代科学证据”的讲座，由中医药专家王国宝和杨春梅主讲，通过丰富的多媒体讲解和展示，向意大利师生生动地介绍了中国传统医学的健康理念和制药传统，引发听众对中医的浓厚兴趣。

罗马国立住读中学高中部的乔瓦尼学习中文已经超过3年。他说，中国传统医学是医学知识和中国文化哲学的综合体，充满魅力。自己会继续努力学好汉语，希望将来可以了解更多中医知识。

该校孔子课堂的中文教师陈晨表示，举办中国传统文化知识讲座是该校中文课堂的特色，希望学生们通过学习汉语打开认识和了解中国的大门，同时也借此了解中国在建筑、医学、科技等专业领域的发展，探索未来国际合作的趋势。

近年来，随着中意两国关系不断深入发展，意大利民众学习汉语的热情也在不断升温，孔子学院和孔子课堂成为他们了解中国文化最直接、有效的途径。据悉，目前意大利已开设12家孔子学院和39个孔子课堂，每年吸引上万名意大利人学习汉语。

《 人民日报海外版 》（ 2018年12月14日 第 09 版）

(责编：郝孟佳、吴亚雄)