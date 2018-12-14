原标题：面对低龄学习者只有耐心还不够

如果在父母、教师群体中发起一个调查：教育孩子，我们最需要的是什么？相信“耐心”能排进答案中的前三名。

从教以前，我也认为，只要我有足够的耐心，就没有教不会的学生。但从教之后遇到的各种课堂问题却让我措手不及、抓耳挠腮。

后来，我恍然大悟——我一直在花时间思考作为教授者的我如何更专业、更有耐心，却忘了学习的主体是孩子。他们是怎么学的？这才是我首先应该思考的问题。面对性格迥异、学习风格多样、思维方式不同的孩子，如果没有真正了解其身心特点，运用行之有效的方法，只是投入无限“耐心”，到头来不过是劳而无功。

作为一名对外汉语教师，在面对语言和文化的多重差异下，了解学生就显得更为必要，因为其直接影响教学质量。

首先，要注意课堂节奏的把握。

小学生的有意注意是短暂的。比如，上课过程中，有些学生开始走神、做小动作，其实这与教学内容、老师的教学方法无关，是低年级学生普遍现象。在了解孩子身心特点之后，我们要有节奏、有张弛地安排课程内容，这比一遍遍不厌其烦地提醒高效得多。比如在令人困乏的下午上课，我会把重要的内容安排在相对高效的第一节课，以免孩子因犯困错过教学重点；留出短暂放松时间，可以做一段手指操，也可以看一段有趣的中文小视频，这些方法都能很好地调节孩子的注意力。

其次，要注意教学方法的设计。

能巧妙契合并利用学生身心特点的课堂，学生的课堂参与度必然很高，也会有良好的反馈。

在对外汉语这类语言课堂上，避免枯燥、机械，巧用孩子喜欢未知惊喜、喜欢比赛等天性来设计教与练是关键所在。如果仅让学生反复读课文、读句子，学生往往容易心不在焉。但如果在复习过程中，引入“翻盖有惊喜”等游戏形式，学生往往会在抽到题目时欢呼。再比如，抽象难懂的中文诗句，加入情景营造和动作演绎，更易理解和记忆；各种别开生面的小组比赛也能调动学生的参与热情。

我在课堂上就观察到，上述小游戏、小惊喜、小比赛让学生乐此不疲，真正享受到了学习的乐趣。

最后，要注意课堂用语与评价方式。

我们常反感“贴标签”行为，因为可能会导致消极的心理暗示，甚至可能会让人不断地降低自我标准。但在面对学生时，老师也许会不自觉地给学生贴上各种各样的标签：上课老讲话、害羞、爱哭、捣蛋鬼等。

低年级学生是一张白纸，当老师给他们“贴标签”时，学生对自己的认识和定位也会跟着这个“标签”走。

因此，如果在课堂上遇到学生不遵守课堂纪律的情况，与其不断告诫或者批评他们“不要讲话”“不要画画”等，不如用“榜样激励法”“目标激励法”“授权激励法”等方式，来引导学生做正确的事。当老师开始有意识地控制自己的课堂用语，慢慢把消极评价调整为积极评价，几节课下来就会出现神奇的变化：整个班级的学习氛围变得更轻松、愉快和积极。

学生不失天真本性，又在寓教于乐的课堂里张弛有度。这是一个小改变带来的良性循环，究其根本，还是老师首先要花时间了解学生。

因此，作为教师，尤其是面对低年级学生时，理解学生的身心特点，尊重学生的独立人格，要比一味“耐心”更为重要。(潘贝伦)

《 人民日报海外版 》（ 2018年12月14日 第 09 版）

(责编：郝孟佳、吴亚雄)