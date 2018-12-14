北京市东城区中小学开展集团化办学 促进教育优质均衡发展

人民网北京12月14日电（刘婧婷）今日，北京市教委在广渠门中学召开了北京市中小学集团化办学东城区现场会。会议主题为 “优质跃动 悦享均衡”，包含沙龙研讨、主旨报告、专家报告等环节。北京市教委、各区教委、集团代表和教育专家等300余人参加了会议。

七个教育集团的校长进行沙龙研讨。刘婧婷/摄

据了解，2016年，北京市启动中小学集团化办学专项研究；2017年，“探索集团化办学”改革任务被纳入北京市政府重点工作；2018年9月，北京市出台《关于推进中小学集团化办学的指导意见》，标志北京市中小学集团化办学进入规范发展阶段。

“开展集团化办学根本目的是办好每一所学校，让每一所学校都得到发展。”北京市教委副巡视员冯洪荣表示，东城区集团化办学为北京市集团化办学提供了许多经验。他就北京市中小学集团化办学进一步工作提出三点要求，一是以学习贯彻全国教育大会和全市教育大会为契机，进一步提升对中小学集团化办学认识。二是坚持公平优质的发展导向，把握中小学集团化办学关键环节，有效推进集团化办学。三是深化体制机制改革，巩固和扩大集团化办学成效，确保民生实事任务落实、落地。

北京市中小学集团化办学东城现场会照片。刘婧婷/摄

北京市东城区教育委员会主任周玉玲表示，目前，集团化办学是促进全区教师融通的重要方式，可以实现优质教学资源的共享。据了解，在推进教育集团化办学过程中，北京市东城区希望做到“五坚持五探索”：坚持资源共享，探索供给侧改革之路；坚持优质均衡并举，探索组团共赢之路；坚持因地制宜，探索现代学校治理之路；坚持文化先行，探索教育内涵发展之路；坚持人民为中心，探索教育公共服务品质提升之路。

(责编：袁勃)