人民网北京12月14日电（孙竞）今天，北京师范大学教材研究院挂牌成立。这是全国首家在高校成立的面向全学段的教材研究平台。教育部副部长朱之文，中国教育学会会长钟秉林，北京师范大学党委书记程建平，校长董奇出席成立大会。

教育部副部长朱之文（右一）、北京师范大学党委书记程建平为北京师范大学教材研究院揭牌。

朱之文在讲话中强调，北京师范大学教材研究院的成立，是贯彻落实中央教育部署和全国教育大会会议精神的成果，能够更充分地发挥北京师范大学的科研力量和教育资源，便于集中科研资源和力量，更好地开展国家教材建设的研究工作。加强教材研究至少具有三个方面的意义：一是贯彻落实中央关于教材建设意见的重要举措；二是深化教育改革，推进教育现代化，建设教育强国的重要途径；三是完善教材专业化建设，提升教育质量，提高教学水平的重要保障。

他进一步对教材研究工作提出了几点建议：第一，教材研究必须要着眼党和国家事业发展全局。第二，教材研究必须要牢牢把握教育规律，扎根中国教育实践。第三，教材研究必须立足中华优秀传统文化，努力构建中国特色知识体系、教材体系、话语体系。第四，教材研究必须要有国家意识和国际视野。

程建平在致辞中指出，成立教材研究院，北京师范大学是在认真学习全国教育大会精神，认真梳理学校的历史传统、特色优势之后，慎重做出的符合学校发展定位和未来建设目标的重要决定。教材建设是事关国家未来的战略工程、基础工程，是贯彻党的教育方针、育人育才的重要依托，是落实立德树人任务的重要载体，北京师范大学作为师范教育的排头兵，理应担负起自己的使命和责任，为我国教材建设做出应有的贡献。

教材研究院院长韩震介绍，研究院的未来建设规划将以“全方位”、“全学段”、“全国性”、“全球化”的“四全”为目标定位。在今后5－10年将从五个方面着力：一是“聚合”，要着力形成所有学段教材开发的合力，打造有特色的教材品牌；二是“溯源”，要着力开展教材资源的整理研究工作，建设高水准的教材收藏中心；三是“制高”，要着力引领教材理论及发展趋势研究，定期举办高峰论坛；四是“嬗变”，着力利用大数据和现代信息技术，开发与教材相关的衍生教育产品；五是“开放”，着力加强国际交流合作，发出中国声音和话语，扩大中国教材的国际影响。

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