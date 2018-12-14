“薪火相传，梦想起航” 向阳花中队文化传承仪式举行

人民网北京12月14日电 （记者 林露）近日，山东济南市经五路小学举行“向阳花”中队文化传承仪式，旨在将“向阳花中队文化”传承下去，让更多学子在优秀文化的引领、熏陶下全面发展。此次仪式由学校师生和学生家长共同策划。

经五路小学一直高度重视育人工作，尤其是立足少先队组织的建设，始终将其作为落实社会主义核心价值观教育、培养新时代好少年的重要阵地。

“向阳花中队文化”是经五路小学2011级4班在中队辅导员华晓林老师的带领下，历经六年倾心打造的以“向阳花”为文化符号，以“健康阳光、勤学乐思、励行笃能、心怀感恩、携手共进、永不言败”为育人之魂，以家校合作为有效途径、以班本课程为抓手的班级文化体系。向阳花，因花盘始终向着太阳而得名，有着坚强、向上、阳光的美好寓意。

“我们要像阳光一样温暖”、“我们要做到老师在和不在都一样好”、“我们不给别人添麻烦”、“我们要互相团结”、“我们要做个有用的人”、“我们要努力学习”……互动交流时，孩子们用稚气的童音说。2011级4班向阳花中队的老队员们经过“从小走天下”、“爱心献社会”等一次次活动的历练，从稚嫩走向了成熟。

向阳花中队2011级4班家委会会长朱一尘爸爸将向阳花中队大旗交给2018级3班家委会代表李子尧爸爸。孩子们要完成精神的传承，家长们先要完成服务的传承。

2011级4班向阳花中队队员将向阳花中队队旗交接给2018级3班向阳花中队队员，并嘱托新队员：“这面旗帜我们已经守护了六年，现在交到你们手中，相信你们会用心守护它！”新队员代表郑重承诺：“请哥哥姐姐放心，我们一定用心守护好这面旗帜，看我们的行动吧！”

“我是向阳花中队的一员，我愿意为班级付出，不做有损于集体的事情，从自身做起，处处维护班级荣誉，在集体中不断进步，快乐成长！”在2011级向阳花中队队员的带领下，一句句掷地有声的誓言从一朵朵坚毅的小向阳花口中说出。

一张张写满美好希冀的图书漂流卡夹在书里，从哥哥姐姐们手中传递到弟弟妹妹心中，就好像为刚刚开启小学生活的18级新生们打开了一扇门，让他们看到世间更多的美好。

“教师是火种，点燃了学生的心灵之火；教师是石级，承托着学生一步步踏实地向上攀登。”向阳花中队创始人华晓林老师将她组建向阳花中队的初衷、对孩子们的热切期盼以及中队未来的发展方向娓娓道来，深深地打动着在场的每个人。

学校教务处主任李丽与向阳花中队的师生和家长共同见证了这一神圣的时刻。她说，希望向阳花中队的新老队员能用实际行动践行向阳花精神，传承向阳花精神，将向阳花精神发扬光大，展现经五学子新时代风貌，取得更大的进步。

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