破解基础教育三大热点难点取得新进展

昨日，教育部召开新闻发布会，介绍基础教育有关热点难点工作进展。围绕破解中小学生课外负担重、择校热、大班额三个突出问题，有哪些新进展？有哪些好做法？

全国校外培训机构整改完成率达90%

日前，针对海淀黄庄等课外培训机构集中区域，北京市加大了整改力度。北京市教委副巡视员冯洪荣说：“北京市以黄庄地区为重点，通过电子地图确定了26个热点地区，市区共同治理，突出重点，点面结合。一是加强各部门的联动，联合执法。二是把相关的规范要求和规定都落实好，不打折扣。”

2018年初，按照教育部等四部门通知要求和市委、市政府部署，北京市启动了校外培训机构专项治理行动，行动共分排查摸底、集中整改和建立长效机制三个阶段。从7月开始进入集中整改阶段后，北京市指导各区加强统筹，多措并举，目前已经整改培训机构7079家，整改进度达到93.67%。

行动起来的并非只有北京。总体来看，各地党委和政府高度重视、行动迅速，不少地方人民政府负责同志亲自部署，开展了全面“拉网式”摸底排查工作，边排查边整改，加大集中整改力度，特别是攻坚力度。截至12月12日，全国共摸排40万所校外培训机构，发现存在问题机构27.3万所，现已整改24.8万所，整改完成率达到90%。广东、西藏、广西、浙江、上海等14地整改完成率达到95%，取得了重要阶段性成果。

为减轻中小学生参加社会竞赛活动造成的负担，9月份，教育部印发面向中小学生的全国性竞赛活动管理办法，对竞赛的申报、认定、举办和日常监管作出详细规定。目前，教育部正在进行面向中小学生的全国性竞赛的清理认定工作。经过认定之后，清单之外的全国性竞赛活动，将一律不得组织进行。

据调查统计，北京、浙江、安徽、广东等13个省份出台了课后服务实施办法；南京、杭州等18个省会城市和计划单列市印发了具体实施意见；北京、天津、济南、青岛、沈阳、长春、武汉等城市已基本实现城区小学课后服务全覆盖；24个大城市（4个直辖市、5个计划单列市、10个副省级省会城市和福州、南昌、郑州、长沙、贵阳）总体上有近七成的小学开展了课后服务。教育部将进一步加大督查力度，推动地方完善课后服务经费保障政策，支持中小学普遍开展课后服务，切实解决好“三点半”难题。

“择校热”变成“择校难”

“今年北京市100%的公办小学和初中划片就近入学，小学和初中就近入学比例分别保持在99%和96%以上。”在发布会上，冯洪荣介绍说。

今年2月，教育部专门印发了普通中小学招生入学工作通知。随后教育部召开了全国中小学招生入学工作会议，对进一步深入治理义务教育阶段“择校热”作出全面部署，严肃工作纪律，坚决制止各种择校行为。

据教育部基础教育司司长吕玉刚介绍，在前几年推进重点大城市免试就近入学基础上，积极稳妥推进所有地市、县（区）免试就近入学政策全覆盖。对热点公办学校实行多校划片、随机派位入学。采取集团化办学、强校带弱校方式，扩大优质教育资源覆盖面。普遍将50%以上的优质高中招生指标分配至区域内初中，扩大薄弱初中和农村初中学生升学机会。实行均衡编班，合理配置班级生源、师资，避免择班、择师问题。

随迁子女、留守儿童、残疾儿童和各类优抚对象入学也得到了保障。目前，随迁子女80%进入公办学校就读，另有7.5%享受政府购买民办学校学位服务，并全部纳入生均公用经费和“两免一补”补助范围，两者之和已经接近义务教育阶段学生在公办学校就读比例。盲、聋、培智三类儿童义务教育入学率已达到90%。

全面推行阳光招生。实行招生信息“八公开”制度，公开招生方案、招生计划、招生范围、招生程序、报名条件、录取结果、咨询方式、监督举报制度。依托学籍系统和招生入学平台，禁止学校为违规招收的学生分配学籍，将招生权关进制度的笼子。

曾经的“坑班”“密考”也得到了遏制。中小学校自行组织或与社会培训机构联合组织以选拔生源为目的的考试、竞赛的情况逐渐减少，各地已处理相关责任人446人，杜绝“唯奖状”“唯证书”招生行为。

据调查统计，全国24个大城市义务教育免试就近入学比例达到98%。第三方评估机构对10个大城市2万名学生和7万名新生家长的调查显示，97.5%的新入学学生对就读学校表示满意，83%的家长认为近两年当地招生入学工作有明显改进，突出感受是入学机会更加公平，由过去的“择校热”变成“择校难”了，跨区域择校、“共建生”择校、择校乱收费、无学籍招生等突出问题得到有效遏制，人民群众对招生入学工作满意度进一步提升，获得感进一步增强。

大班额和超大班额数量降幅达10年来最大

吕玉刚介绍，截至今年10月底，义务教育阶段大班额比例为8.1%；超大班额比例为1.2%。大班额、超大班额数量比2017年分别减少了18.9%和48.7%，为近10年来最大降幅。总体分析，今年能如期实现“2018年底基本消除超大班额（控制在2%以内）”的工作目标，为2020年底基本消除大班额创造了有利条件。

为推进解决“大班额”问题，教育部从源头开始控制。“今年2月，教育部在招生入学工作通知中明确要求，普通中小学起始年级按照不超过国家规定班额标准招生，严格控制存在大班额、大校额学校的招生计划，防止产生新的大班额。合理分流学生，适当稳定农村学校生源。”吕玉刚说。

同时，强化重点帮扶。教育部会同财政部、发改委实施了“全面改薄”、教育现代化推进工程项目，重点支持中西部困难地区新建、改扩建义务教育学校，促进地方合理布局学校，增加学位资源供给。

另外，加强督导检查。今年上半年和下半年分省组织了两次以消除“大班额”为重点内容的专项督查，督促大班额比较突出的13个省份加大工作力度。此外，还建立通报约谈制度。向各省（区、市）通报了2017年各地消除大班额工作进展情况，并对工作进展缓慢、工作任务较重的五省一市进行了约谈，督促地方切实落实消除大班额任务。

“下一步，为确保如期平稳实现消除大班额工作目标，将进一步强化政府发展义务教育主体责任，加强省级统筹，加大对大班额问题严重的贫困县支持力度，督促县级政府合理规划义务教育学校布局，优先保障学校建设用地。加快推进县域内城乡义务教育一体化发展，补齐乡村教育短板，提高乡村教育质量，稳定乡村生源，促进实施乡村振兴战略。”吕玉刚说。

(责编：罗天林(实习生)、吴亚雄)