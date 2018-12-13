教育部：今年底将基本消除义务教育超大班额

人民网北京12月13日电（李依环）今日上午，教育部召开新闻发布会，通报“消除义务教育大班额”相关工作进展情况。教育部基础教育司司长吕玉刚表示，根据日前对全国义务教育阶段大班额情况的摸排，预计今年能如期实现“2018年底基本消除超大班额（控制在2%以内）”的工作目标，将为2020年底基本消除大班额创造有利条件。

吕玉刚指出，截至今年10月底，义务教育大班额比例为8.1%；超大班额比例为1.2%。大班额、超大班额数量比2017年分别减少了18.9%和48.7%，为近10年来最大降幅。

河南省是人口大省，也是教育大省，义务教育学校数、在校生数均居全国第一位，该省的大班额问题在2013年曾达到峰值。河南省教育厅副巡视员张涛介绍，实施消除义务教育大班额工作以来，截至今年10月，该省义务教育阶段大班额、超大班额的比例分别比2013年下降了13.64和9.06个百分点，大班额、超大班额分别减少3.51万个和2.62万个。

吕玉刚介绍，下一步，将进一步强化政府发展义务教育主体责任，加强省级统筹，加大对大班额问题严重的贫困县支持力度，督促县级政府合理规划义务教育学校布局，优先保障学校建设用地。加快推进县域内城乡义务教育一体化发展，补齐乡村教育短板，提高乡村教育质量，稳定乡村生源，促进实施乡村振兴战略。

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