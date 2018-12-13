教育部：清理认定竞赛活动 校外培训机构整改完成率90%

人民网北京12月13日电（李依环）今日上午，教育部召开新闻发布会，围绕减轻中小学过重课外负担等突出问题，通报2018年度相关工作进展。

今年，教育部会同有关部门切实开展校外培训机构专项治理。截至12月12日，全国共摸排40万所校外培训机构，发现存在问题机构27.3万所，现已整改24.8万所，整改完成率达到90%。广东、西藏、广西等14地整改完成率达到95%。

在清理规范竞赛活动方面，教育部基础教育司司长吕玉刚表示，目前，教育部正在进行面向中小学生的全国性竞赛的清理认定工作。相关工作遵循资质必须符合条件、导向必须正确、数量要严格控制、坚持公益性等原则进行。经过认定之后，清单之外的全国性竞赛活动，将一律不得组织进行。

针对“课后三点半家长接孩子难题”，吕玉刚介绍了开展课后服务相关工作情况。据调查统计，北京、浙江、安徽、广东等13个省份出台了课后服务实施办法；南京、杭州等18个省会城市和计划单列市印发了具体实施意见；北京、天津等城市已基本实现城区小学课后服务全覆盖；24个大城市总体上有近七成小学开展了课后服务。

“减轻学生过重课外负担涉及家长观念、社会氛围、学校功能、政府管理等多个方面，比较容易反复，工作难度大。”吕玉刚表示，为推进综合治理，教育部正会同有关部门研究制定中小学生综合减负措施，明确各方责任，形成政府、学校、校外培训机构、家庭协同推进减负工作合力。

吕玉刚介绍，下一步，要进一步加大校外培训机构治理力度，切实解决校外培训机构存在安全隐患、无证无照、超标超前教学等突出问题，确保年底前完成集中整改工作。同时，还要通过深化招生考试改革、提高学校教育教学质量、提高课后服务水平、转变家长教育观念、克服“剧场效应”、完善政府教育评价等途径，经过一段时间持续改革发力，切实减轻中小学生过重课外负担。

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