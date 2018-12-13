教育部：27万余所校外培训机构存在问题 完成整改率77.42%

人民网北京12月13日电 （记者 郝孟佳）12日，教育部办公厅发布《关于全国校外培训机构专项治理行动整改工作进展情况的通报》。截至2018年11月30日，全国共摸排校外培训机构401050所，存在问题机构272842所，现已完成整改211225所，完成整改率77.42%。

各地的县（市、区）整改情况

通报称，全国2963个县（市、区）已启动专项治理整改工作，其中1550个县（市、区）已基本完成专项治理整改任务，县（市、区）完成率52.31%。

其中：西藏所有县（市、区）已完成整改；浙江、安徽、河南、湖南、广西、海南、重庆、四川、贵州、甘肃、青海、新疆等省份及新疆生产建设兵团县（市、区）整改完成率达到60%以上；天津尚无全面完成整改的县（区）。

校外培训机构整改情况

全国共摸排校外培训机构401050所，存在问题机构272842所，现已完成整改211225所，完成整改率77.42%。

其中，西藏存在问题机构已全部整改；黑龙江、上海、安徽、河南、海南、甘肃、宁夏、新疆等省份及新疆生产建设兵团存在问题机构整改完成率在85%以上；河北、山西、江苏、浙江、福建、江西、湖南、广西、重庆、四川、贵州等省份存在问题机构整改完成率高于全国平均水平77.4%；山东、云南、湖北、北京、青海等省份存在问题机构整改完成率排在后五位；山西、江西、广西、四川、陕西等省份存在问题机构整改完成率较上期通报提升较快。

通报表明，教育部还将继续通过调度会、集中约谈、数据核查、公布进展和典型案例等方式指导督促各地工作，各地也要采取相应措施，加大工作推进力度，确保2018年底完成集中整改任务。

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