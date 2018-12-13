北京中学校长：把孩子培养成有大爱大德大情怀的人

人民网北京12月13日电“培养什么样的人？ 我觉得要让孩子成长为有大爱大德大情怀的人，让孩子成为有根的人。”近日，北京中学校长夏青峰在接受人民网记者采访时表示，人才培养是育人和育才相统一的过程，育人是本，而人无德不立，育人的根本又在于立德。

如何更好地帮助学生立德？夏青峰认为，首先培养孩子的志趣。学校以人格教育为基础，建立了基础课程、拓展课程与潜能课程相融合的立体化课程结构，培养学生形成自己的“志趣”，引导学生实现“在志趣中学习”。

还要增强学生的爱国情感。学生的全面发展不仅需要把校园外的优秀资源引进校园，打开学生视野，也更需要突破书本、教室、教师、校园的界限，让学生走进自然、社会、世界的大课堂。每学期，北京中学都会组织全校学生进行一次为期一周的“中华文化寻根之旅”，依照不同类别的中华文化，制定不同的旅行线路，在实地观察中体会中华文化在不同历史时期、不同地域中的表现。让学生的身心不断与中华历史文化开展具体的、可触及的对话与互动。

此外，学校还为学生创造机会，让孩子们投入到社会服务中，比如帮助孤寡老人买菜、教老年人使用智能手机、去边远地区支教等等。孩子们有了更多接触社会的机会，也在帮助他人的过程中收获了感动与快乐。而这种感动与快乐又驱使他们去做更多的帮助别人的工作。

促进中小学生的全面发展，是个系统工程。学校不仅要在“学什么”上做文章，还要在“怎么学”上下功夫。

“当下的课堂学习中，学生互相等待的现象很普遍。‘齐步走’的机制，让学生很多时间都是在等待中浪费掉的，课堂学习效益堪忧。”在夏青峰看来，学生们的思维方式、学习风格是有差异的，而他们在课堂学习中却经常被要求以统一的方式去学习，不是以自己喜欢的方式去学。如何解放学生，让他们能够按照自己最喜欢的方式、最合适的进度去学习，是学校需要关注与改进的。

为了让学生更好地学习，北京中学采用了“走班学习”的机制，但走班不依据学生的成绩好坏或者学习内容的深浅来分类，而是根据学生学习方式的偏好来确定。每门功课分成自修、研修、导修、讲修四种类型，学生自主选择进入哪种类型的班级进行学习。在选择之前，学校对每个学生的学习风格、思维方式进行跟踪调查与数据分析，帮助学生找到合适自己的学习类型 ，增强学生学习的自主性和选择性。

“其实，每位老师的教学风格也不一样。老师们也可以自主选择担任哪种类型的教学。”夏青峰说，不管采用哪种教学方式，老师的作用都应更多地体现在“信任、发现、支持、引导”上。每位学生都与老师签订“当月学习协议”，老师只在学生遇到困难时提供帮助。

学校充分运用了信息媒体，突破了时空的界限，由老师或者学生发起，在微信群中讨论感兴趣的话题，学生自愿选择是否参加，课堂学习无处不在。

“要促进学生的全面发展，必须丰富学生的学习方式，让学生在教中学、在做中学，达到陶行知先生提出的‘教学做合一’。”夏青峰说，“做”不仅仅是动手，更多的是实践、是研究、是创造。（郝孟佳 陈艺娴）

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