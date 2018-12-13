用制“大片”精神，匠心打造每一门思政课

国家开放大学根据自身办学性质、宗旨、特点，以及学生在职学习，基于网络的泛在学习、系统性的碎片化学习等实际，用制“大片”的精神，从顶层设计层面上架构出思政课程工程模型，高位整合传统的四门思想政治课程，集成和创造性制作了五分钟系列课程。经过近一年的努力，目前已有上百万人次注册学习。

为进一步加强和改进新形势下思政教育工作，日前，国家开放大学举办“新时代学生思想政治教育工作”研讨会。教育部思政司副司长张文斌，国家开放大学党委书记、校长杨志坚参加会议，与在场的思想政治专业教师共同研讨学生思想政治教育工作。

国家开放大学一改板起面孔枯燥说教的传统思政教育模式，匠心打造每一门思政课。2017年11月，学校成立了思政课领导小组，以学生为中心，以问题为导向，将现代信息技术与教育教学深度融合，组织权威专家学者和先进技术团队，联手用“制大片”精神建设思政课程。目的是通过形式创新，适应学生泛在学习、移动学习、碎片化学习的需要，使学生乐于学习，时时能学，处处可学，润物无声，入心入脑。

为了用好国家开放大学思政课，学校依托“六网融通”为特征的人才培养模式的网络平台，打造了思政课“网络学习空间”“网络学习空间”“网络学习课程”“网络教学团队”“网络学习支持”“网络考试测评”以及“网络教务管理”新模式，为学习者提供一站式的学习服务，学生只要登录，就可以享受海量思政课学习资源和全方位学习支持服务。

“我们下一步就是要基于网络，用三个结合，即线上线下结合、校内校外结合、总部分部结合，确保每一门课都有足够数量和高质量水平的团队。”杨志坚表示，国家开放大学体系思想政治教育工作绝对不是某个分部或总部的事，是需要大家携手共建，共同努力。

研讨会上，国家开放大学北京分部、大连分部、广东分部、武汉分部、浙江分部分别进行了工作经验交流汇报，并就新形势下如何开展国家开放大学学生思想政治教育工作进行了分组讨论。通过交流和讨论，各分部思想政治教育工作能够因地制宜，特色突出，创新性强，对加强和改进国家开放大学体系思想政治教育工作具有积极的促进作用。

张文斌表示，开放大学作为我国高等教育的重要组成部分，在很多方面与普通高校学生思想政治工作相类似，都是培养中国特色社会主义的建设者和接班人。他表示，对于有着380多万学生数量的新型大学，开放大学的学生思想政治工作要纳入到整个高校思想工作当中来。

“下一步，国家开放大学总部还要组建开放式的、基于网络的马克思主义学院，联合普通高校、高职院校和社会力量，一起围绕思想政治教育学科研究、课程研究，联手推进，办出自己的特色。”杨志坚说。作为以现代信息技术为支撑的，办学覆盖全国的的新型大学，国家开放大学不仅要建好网络思政课程，进一步提高课程质量和水平，打造“思政金课”，而且要用好思政课程，加大国家开放大学体系思政课程的支持服务，保障思政课学习效果和质量。（陈梦谣）

(责编：罗天林(实习生)、熊旭)