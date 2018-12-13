教育部：解决“三点半”难题 支持中小学普遍开展课后服务

人民网北京12月13日电 （记者 林露）今天，教育部基础教育司司长吕玉刚表示，教育部正在努力解决课后三点半家长接孩子难题，缓解学生下课后去校外培训机构的压力。

去年，教育部办公厅专门发文，对开展课后服务工作提出明确要求。今年，国办的关于规范校外培训机构发展的意见，对开展课后服务工作进一步作出了明确部署，强调要创造条件、加大投入、完善政策，充分发挥中小学校主渠道作用。

吕玉刚介绍说，“据调查统计，北京、浙江、安徽、广东等13个省份出台了课后服务实施办法；南京、杭州等18个省会城市和计划单列市印发了具体实施意见；北京、天津、济南、青岛、沈阳、长春、武汉等城市已基本实现城区小学课后服务全覆盖；24个大城市（4个直辖市、5个计划单列市、10个副省级省会城市和福州、南昌、郑州、长沙、贵阳）总体上有近七成的小学开展了课后服务。”

会上，北京市教委副巡视员冯洪荣介绍了中小学课后服务机制。他说，截至目前，北京参与课后服务的学生98.25万人，占义务教育阶段学生总数的86.7%；参与课后服务的教师8.96万人，占义务教育阶段教师总数的74.9%，随机调研部分家长的结果显示，家长对课后服务满意率达90%以上。

吕玉刚表示，教育部将进一步加大督查力度，推动地方完善课后服务经费保障政策，支持中小学普遍开展课后服务，切实解决好“三点半”难题。

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