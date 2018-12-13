教育部：治理培训机构超标超前教学 坚决防止反弹

人民网北京12月13日电 （记者 林露）今天，教育部召开发布会介绍基础教育有关热点难点工作进展。会上，教育部基础教育司司长吕玉刚透露，为推进综合治理，教育部正会同有关部门研究制定中小学生综合减负措施，明确各方责任，形成政府、学校、校外培训机构、家庭协同推进减负工作合力。

“减轻中小学生过重课外负担是个复杂的系统工程。”基础教育司司长吕玉刚认为，其中一个措施就是开展校外培训机构专项治理。

今年2月以来，多部门印发了《关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理行动的通知》《关于健全校外培训机构专项治理整改若干工作机制的通知》等，推动开展为期1年半的校外培训机构专项治理行动。

8月，国办印发《关于规范校外培训机构发展的意见》，这是推进校外培训机构治理、构建校外培训机构长效管理机制的重要文件。

据吕玉刚介绍，截至12月12日，全国共摸排40万所校外培训机构，发现存在问题机构27.3万所，现已整改24.8万所，整改完成率达到90%。广东、西藏、广西、浙江、上海、甘肃、安徽、宁夏、河南、福建、江苏、新疆生产建设兵团、山西、四川等14地整改完成率达到95%，取得了重要阶段性成果。

目前，教育部已部署各地发挥教研、教师培训等专业机构作用，抽调或聘用学科教师、教研人员，组建稳定、高水平的学科类培训班审核研判专家团队，根据国家课程标准，参照教育部制订的《校外培训机构学科类培训备案审核操作指南》，结合本地工作实际，做好学科类培训是否超前超标教学的认定工作。

吕玉刚表示，下一步，要进一步加大校外培训机构治理力度，切实解决校外培训机构存在安全隐患、无证无照、超标超前教学等突出问题，确保年底前完成集中整改工作。

“在此基础上，坚决防止反弹，建立健全校外培训机构规范有序发展的长效机制，使校外培训真正成为学校教育的有益补充，促进中小学生全面健康发展。”吕玉刚表示，还要通过深化招生考试改革、提高学校教育教学质量、提高课后服务水平、转变家长教育观念等途径，深化综合施策，经过一段时间持续改革发力，切实减轻中小学生过重课外负担。

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