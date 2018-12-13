释然：“带”孩子，而不是“哄”孩子

“妈妈生，姥姥养，爷爷奶奶管欣赏。”这是当今社会上一个流行的说法，也是一种社会现象。现如今，都市生活节奏加快，越来越多的家庭选择在拥有孩子之后，让家中的爷爷奶奶、姥姥姥爷老人们来照顾孩子。

然而，因为年龄、时代、阅历的缘故，老年人带孩子少不了老观念、老传统、老方法的束缚，可当下社会的发展又极大的冲击这些老做法。于是就产生了一系列相应的问题，比如老人们爱孩子却不知道怎么爱、带孩子只会哄不知道怎么带。

作家释然在自己的新作《0~3这三年——人之初的家庭教育》一书中提到，老年人们应当要“带”孩子，而不是“哄”孩子。孩子不能老是“哄”着，而是应当要花心思去“带”，去“教”。带孩子的同时还要懂孩子，尊重孩子、理解孩子。

一“带”一“哄”，意思一天壤之别，反映的是时代的变化、社会的进步以及观念的更新。

释然强调，家长们要坚信榜样的力量是无穷的，要坚信良好的家风是最好的家教，更要注意自身形象，言行一致、表里如一。“品质甚于学业”是作者释然培养孩子的家风家教家规。秉持“忠厚传家久，诗书继世长”的古训，既崇尚规矩又主张给孩子自由。

据介绍，释然新作《0~3岁这三年——人之初的家庭教育》一书近日已由人民日报出版社出版。这是一部讲隔辈人带孩子的书。该书直面隔辈人带孩子的“中国现象”，探索“孩子怎么带”这个家庭、社会一直以来普遍关心的问题，并对老年人如何与孩子相处这一话题进行了深入的探讨。（陈艺娴）

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