在线教育，在线是方式，教育是本质。认清这层关系，加大力度构建完善的师资体系，形成自身的品牌与竞争优势，让竞争焦点回归到师资博弈、教学成果上，是在线教育正确的发展方向，也是相关企业机构应当谋篇布局之处。

据新华社报道，近年来，网络在线教育机构如雨后春笋般发展壮大，然而，突然停业和跑路事件也频频出现。其背后，是一些在线教育机构的无资质办学，资金不受监管，而超前、拔高的学科类教育也严重误导了消费者。

我国在线教育领域近年来持续快速发展，截至去年底，在线教育用户规模达到1.44亿人，预计到2020年将达2.96亿人，市场规模将达4330亿元。其中，资本的快速涌入是一个重要因素。公开数据显示，今年上半年，在线教育领域的融资金额达到42亿元人民币，较去年同期增长166%。

资本的涌入在促进这一市场发展壮大的同时，某种程度上也导致这一领域乱象丛生。在资本的角逐和驱动下，有的机构没有办学资质却敢开班开课；有的师资力量差，却宣称“名师一对一”；有的预收高额学费，却不能提供与价格相匹配的教学内容，甚至卷款跑路；有的忽悠学员办理网贷来分散高昂学费的压力，导致学员背上莫名贷款……当缺乏盈利模式，或通过烧钱获得用户的模式难以为继时，必然泡沫破裂，弊端乍现。

在线教育可以盘活资源、促进教育公平，并且结合“人工智能+”、增强现实、虚拟现实等技术满足用户多元化、个性化的需求，能够弥补传统教育的某些不足。可以说，这一领域是一片新蓝海。但在线教育“没提上鞋就奔跑”，与相应的监管“不在线”有着直接联系。专家表示，有关部门须尽快针对这一行业制定专门法规和条例，设置准入门槛。近日，教育部、国家市场监管总局、应急管理部联合发布《关于健全校外培训机构专项治理整改若干工作机制的通知》，重点提出了对在线培训机构要强化监管，明确规范在线教育的教师资格问题，形成准入机制，提高在线教师职业准入门槛。这些无疑有利于加快整改进度，促进行业洗牌，规范行业健康长久发展。

在线教育，在线是方式，教育是本质。认清这层关系，加大力度构建完善的师资体系，形成自身的品牌与竞争优势，让竞争焦点回归到师资博弈、教学成果上，是在线教育正确的发展方向，也是相关企业机构应当谋篇布局之处。

一个新领域、新产业的发展前景如何，与市场及政策等外部因素相关，但关键还是看其自身的准确定位。激烈的竞争之下，品牌的打造、市场的开拓、形象的维护，都是重中之重。众多百年老字号企业深耕用户口碑的例子告诉我们，要对品牌、产品和发展理念保持必要的敬畏。若只顾着现金流、跑马圈地、投资回报，将教育事业异化为赚热钱工具，这一行业注定行之不远。

让在线教育回归教育的本质，才是成熟的业态该有的样子，也是其长远发展的法宝。（吴迪）

(责编：胡馨(实习生)、熊旭)