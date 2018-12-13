原标题：浙大有一个神秘的盒子 文物因它而活，仕女起舞陶俑奏乐

透过盒子，我们发现唐代仕女在翩翩起舞。

你见过画卷中的娇艳女子走出画来，翩翩起舞吗？你见过静止的兵马俑变成真人，生龙活虎吗？这些并不是不可能，你可以在一个神秘的“盒子”里看到这些神奇的景象。

最近，这个盒子出现在浙江大学紫金港校区图书馆农医分馆的大厅中（详见本报12月5日A11版）。它其实是一个长达2.3米的大型观看设备，是一个叠加型虚拟幻影成像装置，人们可以通过亚克力板层层叠叠的透视与叠加效果，看到兵马俑、唐代周昉的《簪花仕女图》等静态的历史文化遗产动起来。

这个展览由浙江大学人文学院艺术系教授王小松设计策划。王小松说，展览的主要目的是借助“互联网+”的触角，与社会共享文物资源，让历史文物不断融入公众生活，使沉的文物走出“深闺”、走出“家门”，“复活”于当代、“复活”于社会。

还没观看的读者们不要着急，有一个好消息要告诉大家：钱江晚报与浙江大学合作，邀请到了此次展览的策展人王小松，他将在本周六（12月15日）13:00至14:30，来到现场，为大家答疑解惑，领略历史文物的别样魅力。我们将征集30位中小学生前往，大家可以扫下方二维码，在稿件评论区跟帖报名：姓名+手机号。先到先得，抢完为止。

高科技和艺术相结合，浙大教授王小松现场讲解

2016年11月，国家文物局主动联合国家发展和改革委员会等五部门，启动了《互联网+中华文明三年行动计划》，推进文物信息资源开放共享，使互联网的创新成果与中华优秀传统文化深度融合。

在今年浙江桐乡乌镇举办的世界互联网大会期间，展出的“互联网+中华文明”主题展览便是这些成果的部分体现。这个“盒子”其实就是“互联网+中华文明”展的组成部分之一。

王小松是浙江大学人文学院艺术学系的教授，也是著名的艺术家。他的主要领域是当代艺术与设计。去年，他就设计了浙江大学120周年校庆邮票。其实这位艺术家的设计离我们并不遥远，大家所熟悉的杭州东站东广场的整体景计也是由他主导设计的。

在王小松的了解中，“互联网+高科技+艺术+新材料”的文物展览形式，在其他博物馆中还未出现。在本周六，除了自己会到现场解答观众的疑惑之外，他还将带来两位博士生为大家讲解展览，帮助大家更好地理解盒子里出现的各种“活灵活现”的历史文物。

这展览在今年11月的乌镇第五届世界互联网大会上展出过一次，大家对这个以艺术为主导、以科技为支撑的全新展示模式，感到新奇。

王小松说，由于互联网大会只对专业观众开放，受众面较小，许多观者无法了解该展示。因此，为了积极推广“互联网+中华文明”行动计划，他们计划在未来的一年中在全国部分省市进行巡展，而浙大就是第一站。

盒子的外观看起来很普通，方方正正的，盒子上方镶嵌了一层层的亚克力板，通过灯光的影射，远远看上去是一个“寺庙”的模样。这是王小松教授的精心设计，这个“寺庙”其实是宁波保国寺的数字三维模型。

宁波保国寺是我国江南保存最完好的北宋木结构建筑。王小松说，这样的设计在视觉上让观者既可看到完整的保国寺古建筑风格，又能感受到其内部结构。这样的外观，也让现代感十足的高科技盒子具有历史人文气息。

透过这个神奇的盒子，沉睡已久的文物复活了

盒子里共有四个屏幕，分别讲述四个故事，错时播放，每个故事时长都在7分钟左右。从四个屏幕往里观看，古代世界与当代情境同步，从翩翩起舞到时装走秀，仿佛现代科技为古代文物施了魔法，让这些沉睡已久的文物“复活”。

盒子内所展示的表演，由中华传统文化的“服饰之秀”、“舞乐之美”、“体育之乐”、“灯火之熠”四个部分组成，主要以汉代长信宫灯、汉代击鼓说唱俑、唐代演奏陶俑、唐代《簪花仕女图》、南宋蹴鞠纹铜镜等多件文物为素材。观众可以通过这些“活”起来的文物，近距离感受中华文明的演变与发展，同时感悟古人造物的匠心和历史的沧桑变迁。

另外，在盒子的背面，利用全景、AR增强现实等技术，以数字化的形式重现了敦煌壁画等文化遗产资源。观众可以通过手指在屏幕上的滑动，观看到洞窟内部的空间，仿佛置身于敦煌莫高窟实地游览。

王小松说，在以往，文物一般只存在于书本印刷品中，是博物馆内禁止触摸的藏品，它们的展示往往受到空间、时间和媒介的制约。除此之外，文物总需要以深奥的文字来进行诠释，让普通观众理解起来很困难。现在，通过技术手段将藏在历史深处的文物变“活”，将人们带入到历史情境中去，更有利于传统文化的传播和传承。

他认为，学生来观看这个展览，不仅让他们对教材中枯燥、静态的历史知识有更直观、生动的理解，还可以打开他们的思维方式，使他们对文物与传统文化产生极大的兴趣，提高他们的人文素养。“比如此次展览中出现的文物——宋代蹴鞠纹铜镜，可以让孩子们知道中国早在宋代就有了足球这种运动。”（本报通讯员 刘苏蒙 柯溢能 本报首席记者 王湛）

(责编：郝孟佳、熊旭)