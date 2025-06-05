人民网北京6月5日电 日前，中国人民大学附属中学朝阳实验学校举行“天天向上”课后服务社团展示活动，通过15个精彩节目，全方位呈现多元育人的丰硕成果。

活动中，一年级学生们用灵动的舞姿诠释 “迎难而上、携手向阳” 的校园精神；啦啦操社团以跃动的花球与翻飞的彩带展现着体育风采；花样跳绳社团以翻飞长绳演绎 “空中芭蕾”；沙画《母爱》用细沙与光影勾勒亲情画卷，将语文课堂的原创诗歌化作流动的艺术。人朝实验手拉手学校——北京市密云区冯家峪镇中心小学同学们带来篮球绝技表演，更是将现场气氛推向高潮。活动特别设置家风家长节目，家长代表走上舞台，以实际行动诠释“家校共育”的理念。

该校相关负责人表示，教育不是学校的独奏，而是家庭与社会的交响。家长们的参与，让教育的温度从校园延伸至家庭，凝聚成助力学生成长的强大合力。人朝实验始终以“天天向上”的精神深耕教育，用课后服务社团为学生搭建多元成长平台。此次展演不仅是成果的集中展示，更是对未来的美好期许。（孙竞、实习生曹子味）