打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

我科学家破解“背包问题”复杂度之谜

2025年05月30日08:37 | 来源：光明日报
小字号

原标题：我科学家破解“背包问题”复杂度之谜

记者日前从中国科学院金属研究所获悉，该所张志东研究员首次确定了“背包问题”的计算复杂度下限，在该领域取得重大理论进展，相关成果近日发表于《AIMS数学》。

“背包问题”是计算机科学中经典的NP完全问题(非确定性图灵机多项式复杂度求解的决定问题)，可应用在不同领域的决策，如寻找减少原材料使用、投资组合的选择、密钥产生等最优化搜寻路径。想象一个场景：面对薯片、巧克力、矿泉水等十几种零食，如何在书包限重5斤的前提下选出“幸福值”最高的组合？这个生活化问题正是“背包问题”的简化版。当物品数量超过一定规模后，即使用最先进的计算机也需耗费天文数字时间求解，而计算复杂度下限就是解决问题所需的最少时间。

据介绍，在10余年三维伊辛模型研究工作的基础上，张志东建立起“背包问题”与自旋玻璃三维伊辛模型的联系，根据两个问题的关系确定“背包问题”的计算复杂度下限。

自旋玻璃是一种特殊磁性材料，其中的微观磁针（自旋）像一群闹别扭的小朋友，有的执拗向上，有的坚持向下。张志东把“背包问题”中每个物品的“拿或不拿”对应为磁针的“向上或向下”，而寻找最优解相当于在这群互相拉扯的“磁针小朋友”中找到最省力的排列方式（最低能量状态）。

研究发现微观磁针排列的复杂纠缠结构就像被猫抓乱的毛线团，是导致计算困难的核心。张志东找出了这种纠缠结构的最小单位，即“绝对极小核心模型”，它就像毛线团里最关键的那个结，恰好卡在NP完全问题与NP中间问题的分界线上。据此，张志东进一步构建计算复杂度相图，首次明确NP完全问题与稍简单的NP中间问题的分界线，从而确定复杂度下限，证明最优算法的时间复杂度至少为（1+无限小）的N次方，显著优于现有算法。

这项研究打破了传统认知，证明NP完全问题存在亚指数级算法，并首次精确确定了“背包问题”的计算速度极限。业内专家称，该研究的结论可以直接推广应用，解决计算机、物理、化学、生物、数学以及材料科学领域一系列相关基础科学问题。（记者刘勇、王鲁婧）

(责编：李昉、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部