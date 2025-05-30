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今天，我们该给孩子什么样的童书

2025年05月30日08:38 | 来源：光明日报
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原标题：今天，我们该给孩子什么样的童书

一年一度的“六一”国际儿童节即将到来。如果要送给孩子一份礼物，你会送什么？一顿美食？一次旅行？……或者，一本书？

不妨挑一本童书吧！每年，我们都有上万种童书面向市场。孩子们喜欢读什么？我们应该给他们读什么？这是少儿阅读绕不开的话题。那么，听听孩子们怎么说，看看童书从业者有什么建议。

逗你笑惹你哭也让你沉思

讲述人：北京市第二实验小学四年级学生 丁屹远

又一次，被它深深地迷住。像是进入一个梦境，我是松林里游荡的猞猁，是目光锐利的猎豹，是稀少得快要成为回忆的苏格兰野猫；我好像能看到壮阔的大草原，摸到粗糙的树干，听到雪花飘落的声音……5岁时，《丛林之王以及动物的史诗故事》是我最爱的图画书，带我发现自然界每一个角落里的秘密。

又一次，触摸到了那些熟悉的心灵。知恩图报活得有尊严的黑豹，以德报怨舍命救主的猎狗，深谙人性智慧救子的狐狸……上小学后，沈石溪的动物故事成为我的新宠。他的故事很细腻地展现了动物们丰富的心灵世界，但在你无限接近那些可爱可敬的灵魂的时候，他却常常猝不及防地给你一个悲剧性的结局，那颗为动物着迷的心默默地掉下眼泪。在沉沉的遗憾中，动物们的动人故事和伟大品格让我陷入思考。

又一次，被法布尔150年前的呼号感动。现在，十卷版的《昆虫记》是我的案头珍宝，它给了我看待动物的全新角度。“你们探究死亡，而我在探寻生命”，法布尔的观点让我对动物有了新的认识：每一个生命都有它的独特之处，就像每一只雪豹都拥有与众不同的斑纹，没有两只老虎会有完全重合的领地——动物其实跟人类一样，都是拥有独立灵魂的平等的生灵。

从幼时看动物绘本，到现在沉浸在《昆虫记》中不能自拔，动物书籍伴我成长。从好奇地探寻动物世界，到深观动物的内心，激发出心底的柔软善良，我渐渐理解了什么样的书是一本好书：它会逗你笑，惹你哭，也常常让你陷入沉思。

每读一遍都有新发现

讲述人：北京市朝阳区实验小学五年级学生 张轶尘

从我刚会说话开始，妈妈就给我读绘本，像《小桃子》《小熊宝宝》。妈妈后来告诉我，每次读绘本时，我会很安静地靠在她怀里听，有时候还跟着她念。更小的时候，我自己还坐在地上用牙齿啃书，现在想起来真的很好笑。

长大些后，妈妈的同事给了我好多绘本，比如《獾的礼物》《精彩过一生》《活了100万次的猫》……这些书，妈妈带我一起读了很多遍。这里边，我最喜欢的是《活了100万次的猫》。

刚开始读《活了100万次的猫》时，我很不喜欢这只猫，觉得它一直得到宠爱还不知足，竟然还讨厌国王、水手这些给它宠爱的主人。后来再看，我又觉得它讨厌国王、水手、魔术师和小女孩是正常的，是他们害死了它。上学后又读了几遍，我发现，虽然猫不喜欢原来的那些主人，但是它对那些人的改变也很大，国王会因为它的死而不再打仗，多好啊！现在再看这本书，我想，猫讨厌他们的原因可能是因为他们没有给它想要的东西，而是像宠物一样对待它吧！猫对于他们来说是陪伴，而它是依附于他们的。它和白猫对彼此也是陪伴，但是他们之间是平等的。猫死了，因为它的生命完整了，它获得了自由和想要的爱。

我想，有些童书大人也能读，有些童话大人也能品出滋味。我喜欢童书的陪伴，我希望一直有童书陪伴我。

收获自己想有的品格

讲述人：北京市西城区陶然亭小学五年级学生 晏惟扬

我最喜欢天马行空的奇幻冒险故事，这些书通常包含魔法、冒险等元素。《绿野仙踪》是我最喜欢的，它讲了一个叫多罗茜的女孩意外来到魔法世界，与稻草人、铁皮人和狮子一起抱着不同目的去寻找大魔法师奥芝的故事。他们经历艰难险阻，最终收获了宝贵的友谊和自己想有的品格，获得了成长。

说到成长，《水孩子》也让我印象深刻。这本书虽说是162年前的“古老”作品，但我读起来觉得是那样奇妙、有趣。书里讲扫烟囱的男孩汤姆经常遭到师父葛林的欺侮，仙人十分同情他，将他变成一个小小的水孩子。在仙人引导下，他经历重重难关，救出了自己最不想帮助的师父，最终成长为一个热爱真理、富有爱心、正直勇敢的人。成长，总让我回忆起一些关于自己的经历。比如小时候我有些胆怯，后来在父母鼓励下，我逐渐自信起来，成了一个阳光开朗的小学生。

我心中的好童书要满足：一是情节要吸引人，比如《蛇王淘金》中蛇王投胎成一个小男孩就很有意思；二是要让我们感受到亲情、友情和勇气的价值，比如《千与千寻》中白龙和千寻的友情故事；三是经典名著的改编要适合小朋友阅读，比如《封神演义》少年版简化了大量情节，减轻了鬼怪的恐怖程度，更适合我们。

【一线讲述·从业者说】

用故事和图画浸润孩子心灵

讲述人：图画书创作者 韩娴

小时候，爸爸给我订了很多《儿童画报》，其中有些是一页页图画故事的集合。30多年过去了，有一个故事的画面我至今记忆犹新：货车司机小熊载着满满一车郁金香去送货，途中掉了几朵，发现少了后很着急，这时捡到花儿的小动物将郁金香送还。插画师笔下暖融融的郁金香，动物之间的真诚友爱，像童年的朦胧春光，如今还照在我心头。

好的图画书就有这种触动心弦的魔力。魔力从哪里来？作为一位创作者，我一直在寻找。

《夏夜音乐会》是我创作的第一本图画书。一位绘本馆长告诉我，馆里有个5岁女孩反复读这本书达数月之久。我曾以为现在的孩子对二三十年前的夏夜会有隔阂，原来，不论何时何地的美好，都能跨越时空。

传递这种美好，对图画书是有特殊要求的。《夏夜音乐会》是十几年前我用一个晚上写出来的。在此之前，我一直无法把美好的邻里时光和童年生活，浓缩在一个简短的、有韵律的故事里。直到有一天读到五味太郎的《巴士到站了》：“巴士到站了，来画画的人下车了；巴士到站了，盖大楼的人精神抖擞地下车了；巴士到站了……”忽然，我找到了自己的故事节奏，一气呵成写出了《夏夜音乐会》。《巴士到站了》短短十几页纸，便道尽人生百态，是我家大宝翻烂的图画书之一。

如果说《夏夜音乐会》是童年送给我的礼物，那《我画的宇宙》则是养育两个孩子、十年陪伴的时光馈赠。孩子在墙上涂鸦，妈妈温和地问他画什么，于是孩子带领妈妈坐上他画的飞船，开始一次奇妙的宇宙探索之旅。这个故事在选题会上瞬间打动了编辑。我用油画棒在水彩晕染的背景肌理上模仿儿童涂鸦，象征宇宙星空；用超现实的剪贴方式，展现妈妈对孩子自由天性的尊重。

其实，每一个图画书创作者都在用无比热烈和虔诚的心，去表达内心和世界。蔡皋在《桃花源的故事》近5年的创作中，为捕捉桃花的神韵和画面的意境之美，废掉画稿无数，才有了中国式留白融合现代构成式的构图。朱成粱为《大风》创作的图画，那苍劲有力的笔法是20年来不断精进的结果，透着对大自然、对读者的敬畏……

孩子需要的图画书是什么样？我想，那应该是承载生活与生命的情感，倾注时光和岁月，内容是符合孩子的天性和认知发育规律的，亦是传承每个民族的真善美的，是用故事的内涵和图画的气质去浸润心灵的，是能让读者一次又一次地去探索世界、发现自己的。

在阅读中邂逅美

讲述人：童书编辑 代冬梅

20世纪90年代以来，中国童书出版跟随经济社会发展大势一道向前，逐步解决了“书少缺书读”“品类不齐缺好书读”“内外不均衡缺优质原创阅读”“技术不匹配缺多形态阅读”等问题，开创出童书出版的大时代。当前我国每年出版新童书约2万种，在售童书近35万种，科普百科、儿童文学、儿童绘本引领全品类百花齐放。

作为一名多年从事出版工作的童书编辑，回想起这些年来中国童书出版业的巨大变化，我思绪翻涌。过去，我们常谈论，应该给孩子什么样的童书。如今，再次谈起这个话题，焦点不再是30年前的“先有书”，不是20年前的“有好书”，也不是10年前的“有原创好书”，而是我们如何提供更多能更好支持儿童成长发展的童书。

那应该是能让孩子快乐的书。以快乐作底色的童年，是一生取之不尽的能量源泉。在压力紧裹的当下，阅读的天平应该朝快乐再倾斜一些，《吹牛大王历险记》《我用32个屁打败了睡魔怪》这类幽默幻想文学需要再多一些，尤其是本土原创。

那应该是能授孩子以渔的书。在人工智能时代，知识的获取不再是难题，独立思考和创造性探索才是面向未来的关键能力。就像《生命——万物不可思议的连接方式》以独特视角展现世界运行的奥秘，《思考世界的孩子》让思维过程可视化、让孩子看见“思考”本身，我们需要更多这样的书，让孩子学会像科学家一样观察、像哲学家一样发问、像发明家一样去创造。

那应该是能提高孩子审美的书。会审美、能发现世界的美因而关心世界、热爱生活，拥有充盈美好的精神世界，是孩子抵御未来人生漫长风雨的重要屏障。好童书应该是一把打开美学大门的钥匙，就像《小王子》用诗意语言描绘星空，《安的种子》用水墨丹青讲述等待的智慧，我们需要更多这样浸润审美气息的童书。当孩子在阅读中邂逅美、感受美、内化美，他们的心灵会像春天的花园一样生意盎然。

打开书就像开启探险之旅

讲述人：阅读推广人、华中师范大学文学院教师 黄凯

在河北乡镇的小学，二年级的孩子们气喘吁吁地爬上225层台阶的少年宫剧场，看了一场累倒打虎英雄的《武松打虎》，帮助“没头脑”和“不高兴”后许下自己的愿望；在北京的社区图书馆，幼儿园大班的小朋友目睹了一场蔬菜大战，为一园成精的蔬菜摇旗呐喊，用自己的画笔描绘激烈的战斗场景……

带着孩子们打开一本本童书，就像开启一段又一段的探险之旅！到广袤的太空遨游，还是在大兴安岭的密林穿梭？会发现仙人的宝葫芦，还是海盗的宝藏？是搭上惊险的情节过山车，还是被淋幽默的语言喷雾？只有踏上旅途才知道答案。

十年来，我和团队参与到多样的儿童文学教育应用和阅读推广中，足迹遍布全国多个省市。这些阅读推广经验告诉我，一本好的童书，应当向孩子敞开探索的世界，让旅程变得有趣。

好的童书要贴近儿童，表现孩子的现实与幻想世界，自然开启旅程。童书作家不仅应该是一位卓越的画家，知道如何绘制孩子既熟悉又陌生的世界，更应该成为一名优秀的导游，知道如何带领孩子身临其境感同身受，从表现内容、讲述方式到语言表达都能吸引儿童。孩子们喜欢《一个孩子的诗园》，里面的快乐嬉闹、奇妙梦境、自然观察、真挚友谊就是自己的真实生活，成年诗人对儿童经验的敏锐捕捉，创造了一个永恒的童年诗园，也催动孩子们拿起手中的笔写下新的诗篇。

好的童书更要有趣，充分释放文类的特点，让探索的过程新奇好玩。拟人、夸张、变形的幻想手法，增强、对位、矛盾的图文关系，一波三折的情节起伏，翔实有趣的科普知识，现实沉思与精神成长，神秘荒诞与具身体验……儿童读物有丰富的品类，挖掘文类特点能传达多样的阅读乐趣。我们在阅读推广中发现，不少家长和老师有强烈的实用阅读诉求，如倾向选择知识性读物、关注成绩的结果导向、到书中为孩子“找药”，不仅稀释了阅读的乐趣，也影响了创作出版的方向。

除了历史沉淀的众多经典童书，我还期待看到内容和形式上的创新，作家不自我重复的持续尝试，一条条新的探险之路被不断开发。这样，孩子们就能更愉快地踏上旅途了。

（记者 陈海波）

(责编：李昉、熊旭)

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