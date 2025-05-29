人民网北京5月29日电 曾在东华大学延安路校区校址上建校、被誉为“革命的产儿”的光华大学在五卅运动中是如何创办的？顾正红等上海纺织工人的英勇斗争是如何点燃五卅运动的？近日，“传承五卅精神 为建设纺织强国汲取力量：东华大学纪念五卅运动100周年大思政课”在上海顾正红纪念馆开讲。

思政课现场。东华大学供图

当天，东华大学外语学院日语公研党支部书记李薇、马克思主义学院中国近现代史纲要教研室副主任李天星、纺织学院纺织工程系副主任孙晓霞在馆内进行讲解，主题包括百年前五卅运动爆发的主要经过、中国纺织从积贫积弱到做大做强的伟大征程等。

活动现场，“东华大学大思政课实践基地”揭牌成立。该校外语学院2021级学生彭佳欣表示：“这堂触及灵魂的大思政课让我们更深刻地理解了五卅精神的核心内涵。这是融入民族血脉的不屈气节，我们要传承好这种革命精神，就必须让历史的温度穿透时光，化作新时代的行动力量。作为外语学院的学生，更要发挥专业优势，积极用外语讲好中国的红色故事。”

“历史不是尘封的档案，而是流淌在我们血脉中的基因密码。作为东华纺织的学子，我们正以新的方式诠释五卅精神——不是简单地复刻先辈的足迹，而是用当代青年的思辨与创新，将五卅精神转化为推动时代前行的内生动力，在纺织领域不断探索创新，让红色基因在我们身上焕发新的生命力。”东华大学纺织学院青春启航学生党支部党员郭雨杭说。

据介绍，本次思政大课是东华大学纪念五卅运动100周年的系列活动之一。未来，东华大学将持续打造“行走的大思政课”和课程思政品牌，深挖红色资源思政育人的价值，精心打造专业团队开发“中国共产党与五卅运动”等微课程，把教科书上的铅字转化为可触摸、可共情的现实场景，让思政教育真正入脑入心。（李依环、于童、实习生曲家谊）

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