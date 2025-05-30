华为鲲鹏、昇腾已发展超665万开发者

本报记者 刘乐艺

鲲鹏昇腾开发者大会2025举办地北京中关村国际创新中心外景。

受访者供图

在鲲鹏昇腾开发者大会2025展示区，上海卓益得机器人有限公司展出的两款人形机器人。

本报记者 刘乐艺摄

与会者在鲲鹏昇腾开发者大会2025上参观。

受访者供图

AI时代，算力的需求无处不在。

作为计算产业体系的中坚力量，鲲鹏、昇腾（面向通用计算和AI计算的计算产业）正为全球开发者构建“所想即所得”的创新土壤。

“截至2025年5月，鲲鹏、昇腾已发展超过665万开发者，8800多家合作伙伴，完成23900多个解决方案认证。”在5月23日举行的鲲鹏昇腾开发者大会2025（KADC2025）上，华为ICT Marketing部部长周军介绍。

软件密集“上新”

5月23日，北京中关村国际创新中心，来自世界各地的鲲鹏、昇腾开发者齐聚一堂。人群汇集处，交流氛围热烈非凡，创新灵感不断迸发——这一切，成为KADC2025主题“心怀挚爱，共绽光芒”的最好注脚。

区别于传统的大型现场发布会，KADC2025更加注重技术深度讲解和代码实操，力图让广大开发者从认知、理解到完全掌握鲲鹏、昇腾的工具使用，加速AI创新。

据了解，今年的鲲鹏昇腾开发者大会共包含2场峰会、40多场技术分论坛，并设置了2000多平方米的展区，展示联合创新成果和行业创新应用，给予开发者现场实操的体验以及与业界专家面对面交流的机会。

在5月19日至22日举办的鲲鹏昇腾创享周上，一批资深研发专家还聚焦当前AI热点话题，为开发者举行了12场线上直播，讲解鲲鹏、昇腾的硬核技术，解密代码背后的故事。

“AI应用的算力底座架构已逐步走向异构融合，开发者需要简单易用的工具调用算力能力，实现算力的高效协同和利用。”周军表示，基于不同业务负载特征，华为正持续优化计算效率，并将这些能力沉淀到软硬件平台，开放给广大开发者。

大会现场“上新”了一系列技术、工具和平台：面向通用计算领域，鲲鹏正式推出鲲鹏AI+解决方案，发布多样化算力集群软件开源社区openFuyao，构建人工智能时代的强劲引擎；面向AI计算领域，昇腾发布了CATLASS算子模板库等，并对大规模专家并行推理解决方案等进行了持续升级，让算子开发更简单，应用部署更便捷，模型训练和推理更高效。

“随着AI技术迅猛发展，行业智能化全面提速，AI平台和工具的易用性、灵活性和可扩展性成为AI开发、部署和运营的重要基础。”周军指出，华为将持续打造坚实、易用的算力底座，加速开发者和伙伴创新，加速行业智能化。

加速AI应用落地

面对人工智能大潮，越来越多企业选择乘势而上。

根据国际知名IT咨询机构Gartner的最新预测，到2027年，80%的中国企业将本地部署多模型生成式人工智能；到2029年，60%的中国企业将把AI融入产品和服务，并成为收入增长主要驱动力。

为迎接通用人工智能时代的到来，华为坚定推进全面智能化战略，联合产业合作伙伴共建鲲鹏、昇腾计算生态，赋能千行万业。

“今年春节，DeepSeek席卷了国内外技术圈，而昇腾在去年年中就已完成了模型结构的适配以及优化，同步发布了昇腾版本。”华为昇腾计算业务总裁张迪煊介绍，昇腾已联合了100多家伙伴打造了DeepSeek方案，覆盖互联网、金融、教育、医疗等各个行业的核心场景。

以纺织行业为例。过去，一款纺织品的诞生要历经设计师手绘、面料搭配、样本制作以及专业摄影等多个环节，整个过程耗时颇久。如今，江苏纺知云科技有限公司依托昇腾孵化出家纺大模型，该模型融合DeepSeek的逻辑能力以及3D渲染技术，设计师只需输入简单图片和简要描述，系统便能自动生成符合美学标准的纹样设计。“如此一来，设计成本从原来的数万元大幅降至几十元，开发周期也缩短至5天。”张迪煊说，“我相信这不是简单的一次效率革命，更是一场让传统行业重获‘少年感’的‘青春重塑’。”

类似的案例还有许多。

“我们主要依托昇腾的算力，为高校构建AI智能体教学解决方案。”大会现场，在北京文华在线教育科技股份有限公司展台前，讲解员郭明告诉记者，该解决方案可以帮助学校根据不同场景开发智能体，比如AI助教、命题出题工具以及巡课评课助手等。

郭明认为，AI为教师提供了更丰富的备课资源和课堂互动工具，让教学更加生动高效，同时，AI还为学生提供了个性化的学习资源推荐，满足差异化学习需求。“我们期待AI能进一步减轻教育工作者和管理者的重复性工作，优化教学流程，同时为学生提供更多创新手段，共同探索教育的无限可能”。

眼下，AI在制造业的应用，正从探索验证阶段向深度应用阶段加速迈进。在此背景下，华为持续推进AI与制造业全流程的融合，深化“AI+生产”“AI+供应”，帮助更多制造企业提升工厂效率和生产力。

在模拟汽车总装场景中，机械臂与移动机器人配合默契，共同完成车门铰链装配等高精度作业，单次操作误差控制在0.02毫米以内……本次大会，长城汽车通过“具身智能机械臂集群”这一展品，展示了AI与制造业深度融合的实践成果，吸引众多与会者驻足观看。

“该机械臂技术基于昇腾AI算力，实现动态任务调度。”企业相关负责人表示，机械臂集群还具备“故障自愈”能力——当单台机械臂因意外暂停时，任务指令可迅速转移至其他设备，产线整体效率仅下降3%，这让制造流程变得更加坚韧可靠。

携手开发者共筑AI未来

AI时代，开发者是技术进步和应用落地的推动者，广大开发者的智慧是AI创新的源头。

“我们要投入专项激励计划覆盖从技术研发到商业落地的全链条，激发技术创新和应用创新。”针对鲲鹏计算产业的人才培养，周军透露，将通过训练营、“创享日”等活动，构建线上线下融合的学习平台，加快人才成长。在生态协同方面，开放开源技术能力，联合超过200家行业领军企业和50余家顶尖高校，打造产学研用共同体，共促技术创新，繁荣产业生态。

在昇腾计算产业，华为通过昇腾社区、昇腾创享日、金种子计划等开发者计划和活动，构建学、练、训、赛的完整发展体系。记者了解到，2025年，华为将推出更丰富、更前沿的昇腾课程体系，升级昇腾社区知识内容，并提供更多开发版，更丰富的培训和算力资源，为开发者的成长与创新提供更多的支持和保障。

作为AI开发者的“创新练兵场”，昇腾AI创新大赛已成功举办两届，成为技术落地的孵化器与人才成长的加速器。过去一年，大赛吸引了全球数万名开发者参与，涌现出众多推动行业变革的创意成果。

今年，第三届大赛全面升级，推出“企业赛、初创赛、高校赛”三大旗舰赛道，以及“算子挑战赛、昇思挑战赛”两大子赛事，以更丰富的题目、更广阔的场景，助力开发者突破边界、绽放潜能。

“智能时代的浪潮奔涌而来，未来的无限可能正等待着我们共同开启，前行路上，鲲鹏、昇腾愿与开发者携手同行，用代码的力量解锁美好未来，共绘智能时代的壮阔蓝图。”周军说。

(责编：李昉、熊旭)