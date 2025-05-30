人民网北京5月30日电 （记者李昉）今天下午，清华大学无穹书院、紫荆书院、自强书院、水木书院成立仪式举行。目前，清华大学已拥有15个承担本科生培养任务的书院，预计2025级本科生近60%进入书院培养。

清华大学党委书记邱勇表示，此次成立四个新书院，旨在加快构建清华特色中国书院育人体系，不断发展新的教育理念、教育思想和教育模式，培养国家战略人才和急需紧缺人才，提升对高质量发展的支撑力、贡献力。

据了解，无穹书院聚焦人工智能核心创新与应用，着力培养具有科学精神、人文素养和全球竞争力的新一代人工智能领军人才；紫荆书院在宽口径的理工人才培养中，融入艺术、创意要素，旨在培养具有跨文化协调能力和跨学科实践能力的国际工程创新引领者；自强书院构建“智能+”工科育人新体系，充分发挥多学科优势，培养智慧能源领域创新领军人才；水木书院以“人工智能驱动的工程+管理”为特色，面向社会长远发展需求和标志性重大工程需求，培养未来工程引领者。

据悉，2014年，清华大学成立第一个本科生书院新雅书院。2020年，学校全面落实“强基计划”，成立致理、日新、未央、探微、行健5个强基书院。而后，又相继成立求真书院、为先书院、秀钟书院、笃实书院、至善书院。

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