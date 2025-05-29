人民网北京5月29日电 （唐婕）日前，AI“无边界校园”媒体调研行活动在武汉市二桥中学举办，来自全国的10余家媒体现场观摩武汉市汉阳区教育数字化成果。

据武汉市二桥中学校长彭葆蓓介绍，二桥中学建设无边界学校，用数智技术让孩子身在校园就能“亲临”全世界。学校搭建微型生态湿地馆，结合VR、AR技术，把“长江水质观测站”搬进校园，把课程搬进自然。学生通过5G全息投影可以与专家实时连线，讨论湿地生态修复方案。

二桥中学学生在应用VR设备学习。主办方供图

“数智教育平等面向人人，是惠及所有师生的教育。”彭葆蓓介绍到，二桥中学不断践行用数字技术帮助优质教育资源在城乡之间流动。在智慧课堂上，二桥中学和六百公里外的恩施州来凤县实验中学的学生能够一起走进长江生态湿地馆，一起探索科学奥秘；在云端教室里，不同地区的老师同上一堂课，共同建设高效课堂。同时，结合希沃课堂智能反馈系统，两地教师能够借助AI技术，在课后一起查看由AI生成的分析报告，精准分析课堂情况，推动优质教育资源在城乡流动。

当前，科学教育在学校教育中得到了广泛重视，教学方法也不断创新。“近年来，汉阳区通过政策精准对接、区校协同创新等策略,实现了国家智慧教育平台体系与区域教学场景的深度融合。”汉阳区教学研究中心谭婷在与观摩媒体交流中提到，“目前，汉阳区已建成覆盖全学段的‘数智大脑’教育体系，在武汉教育云平台课堂互动率、资源使用率等应用指数多年位居武汉市第一。”

(责编：邵文婷、熊旭)