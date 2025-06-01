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8000多所综合医院可开展儿科服务

中国儿童健康水平持续提高

2025年06月01日10:30 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京5月30日电（记者白剑峰）记者从国家卫生健康委30日举行的“共促儿童健康成长”主题新闻发布会上获悉，中国儿童健康水平持续提高，儿童健康核心指标持续向好。

　　国家卫生健康委妇幼司司长沈海屏介绍，2024年，全国婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率分别降至4.0‰和5.6‰，为历史最低水平，位居全球中高收入国家前列。从全球近10年的变化趋势看，中国婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率年平均下降速度在全球53个中高收入国家中分别位列第三位、第四位。据测算，2010—2023年间中国人均预期寿命增长了3.8岁，其中21.7%归因于5岁以下儿童死亡率的下降。

　　近年来，中国聚焦人民群众在儿童健康方面的急难愁盼问题，加强儿童医疗保健服务体系建设，加大儿科医疗服务供给，保障方便儿童就医。坚持预防为主，健全儿童疾病筛查、诊断、治疗服务链条，推动早筛、早诊、早治。开展儿童友好医院建设，提升儿童医疗保健服务水平。

　　在加强服务供给方面，加力完善以区县妇幼保健机构为龙头，乡镇卫生院、社区卫生服务中心为枢纽，村卫生室为网底的儿童保健服务网络。以国家儿童医学中心、国家儿童区域医疗中心为引领，带动省市对口支援县级医院儿科建设，促进优质儿童医疗资源上下贯通。将2025—2027年确定为“儿科和精神卫生服务年”，推动全国二级、三级公立综合医院提供儿科服务。目前，全国有8000多所综合医院开展儿科门诊或住院服务，98%的县医院设置了儿科，超过80%的基层医疗卫生机构能够提供儿童常见病诊疗服务。

　　在改善就医体验方面，在全国开展儿童友好医院建设，引导医疗机构引入“1米高度看医院”的儿童视角，从建筑空间、视觉色彩、设施设备、便利化服务等方面加强门诊、病房适儿化改造。到2025年底，推动2000家医疗机构达到儿童友好医院的建设要求。到2030年，全国提供儿童医疗保健服务的医疗机构90%建成儿童友好医院。

　　在强化全程服务方面，开展孕产期妊娠风险筛查评估，强化出生缺陷三级防控措施，聚焦“小眼镜”“小胖墩”“小豆芽”等儿童健康问题持续发力，建立防、筛、诊、治、康全链条的服务。与5年前相比，出生缺陷导致的婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率都下降30%以上。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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