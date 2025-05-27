人民网北京5月27日 （记者孙竞）“三区隔离”的宿舍储衣系统、配备滑动式充电系统的床、模拟山地形态的校园景观阶梯……26日，“我的校园 我设计”北京林业大学校园家具设计大赛暨第六届北林家具设计营成果展在北林大开幕。

校园景观阶梯设计。校方供图

据介绍，该活动是家具设计与工程（卓越人才班）的特色实践项目，以服务雄安新校区建设为目标，聚焦校园典型空间家具需求，产出30余件实物作品，打造了办公、宿舍、教室、图书馆及公共空间等五大校园空间家具场景。在大赛过程中，学生团队在校内和企业导师指导下，参与了家具从图纸到产品的全过程，完成“设计-生产-交付”全链条训练。

北京林业大学校长李召虎表示，校园家具设计大赛和家具设计营以宿舍、图书馆等典型校园空间为设计场景，深入推进产教协同和成果转化，探索“双导师制”培养机制，通过专题集中训练，提升学生创新实践能力和综合素质，为深化新工科建设，打造校企地联合创新平台，促进产教融合创新开创了新的平台。

智慧教学空间——花瓣桌设计。校方供图

据悉，北林家具设计营自2015年创办以来，已成功举办至第六届，累计邀请20余名国内外导师，与行业龙头企业紧密合作，突出“强化实践、立足前沿、接轨国际”特色，成为家具设计与工程（卓越人才班）具有鲜明特色和品牌影响的实践教学活动。

(责编：李依环、熊旭)