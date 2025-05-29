人民网北京5月29日电 （记者郝孟佳）28日，北京市朝阳区教育委员会与北京第二外国语学院合作办学协议签约暨北京中学外语分校揭牌仪式在京举行。北京第二外国语学院附属中学正式增名为北京第二外国语学院附属中学（北京中学外语分校）。

北京第二外国语学院党委副书记、院长计金标表示，北二外在基础教育合作办学中始终立足“外语+”特色，形成了独具优势的校地协同模式。学校通过品牌授权、特色资源注入、国际化人才培养三大核心路径赋能附属学校发展，学校还通过定制化外语课程体系、小语种实验班、人工智能创新实践项目等，将“语言+科技”双轮驱动落到实处。

北京市朝阳区委教育工委书记董健表示，希望二外附中能够继续坚持改革创新，找准发展中的短板，探究小语种高考途径，实现高质量发展新突破，从而助力“宜学”朝阳建设。

北京第二外国语学院附属中学校长曹永芹表示，学校将以此次增名为契机，进一步深化教育教学改革，强化师资队伍建设，拓展国际交流合作，提升办学品质，为学生提供更加优质的教育资源，为朝阳区教育事业贡献更多力量。

据介绍，此次合作办学协议的签署和新校牌的揭牌，是朝阳区教育资源优化整合的重要举措，标志着“宜学”朝阳建设又开启了新的一页，将为朝阳东部区域教育资源的优化整合搭建平台。

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