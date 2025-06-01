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欢度“六一” 快乐成长

2025年06月01日10:30 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　近日，湖北省襄阳市樊城区竹条中心幼儿园开展多彩活动迎接“六一”国际儿童节。图为孩子们在幼儿园内表演文艺节目。
　　杨红玫摄（人民视觉）

　　浙江省湖州市德清县钟管镇中心幼儿园开展“与‘粽’不‘童’趣玩六一”庆双节活动。图为小朋友们一起玩泡泡机，在欢声笑语中迎接自己的节日。
　　姚海翔摄（人民视觉）

　　贵州省铜仁市玉屏侗族自治县印山民族小学开展“趣味游戏迎六一”主题活动。图为学生在操场上参加趣味游戏比赛。
　　胡攀学摄（人民视觉）

　　少年儿童是祖国的花朵，是未来的希望。

　　在“六一”国际儿童节来临之际，国家多部门出台举措，让广大少年儿童度过一个快乐难忘的节日。全国妇联等11部门日前联合下发通知，对各地各部门组织开展形式多样的主题实践活动作出部署安排，要求立足儿童需求，依托家长学校和“幸福家·家庭教育服务园地”等线上平台，传播家庭教育科学理念知识；融合校内教学资源，联动少年宫、儿童活动中心、阳光驿站等校外阵地，链接公共图书馆、文化馆等公共文化机构，组织开展公益劳动、趣味体育、阅读推广、艺术普及、非遗展示等生动有趣、寓教于乐的庆祝活动。

　　在政策引导支持下，各地各部门举办丰富多彩的庆祝活动，小朋友们笑逐颜开、活力满满，展现着朝气蓬勃的精神风貌，凝聚着努力奋进的成长力量。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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