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纪念刘天华先生诞辰130周年系列活动举办

2025年05月31日23:31 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月31日电 作为中央音乐学院“5.23”音乐节的重要组成部分，纪念刘天华先生诞辰130周年系列活动近日在江苏江阴举办。

音乐会现场。学校供图

音乐会现场。学校供图

在“光明行——纪念刘天华先生诞辰130周年音乐会”上，中央音乐学院党委书记、二胡演奏家于红梅携央音青年演奏家们，呈现了刘天华创作的近10首二胡名曲，既演奏了《光明行》《空山鸟语》等经典曲目，也有《梅弦清韵》《心之弦》等新曲目。

据介绍，《梅弦清韵》是专为纪念刘天华诞辰130周年而作，该曲目以刘天华于1930年编订的《梅兰芳歌曲谱》为创作蓝本，用当代重奏语汇呼应“国乐改进”精神。曲目《心之弦》则致敬二胡先驱刘天华、阿炳，并继承汲取了他们作品中蕴藏的音韵元素和弦意声情，由连续演奏的四个部分构成。

“本次音乐会是对一代民乐大师的缅怀，更是对民乐精神、民乐文化、民乐传统的致敬和传承。”于红梅说，作为刘天华先生的传人，我希望肩负着民乐未来的年轻人，感受到流淌在血脉中的文化传承，感受到跨越百余年的时代回响，用新一代民乐人的团结和努力，让刘天华先生的爱国精神、艺术理念和精湛技艺发扬光大。

活动期间，“刘天华民族音乐艺术传承与发展座谈会”举办，与会嘉宾围绕刘天华先生艺术精神的当代传承进行了深入研讨。

据悉，本次活动由中央音乐学院主办。活动上还举行了“中央音乐学院中华优秀传统文化（中国民族音乐）传承基地江阴传承点”授牌仪式。（郝孟佳、实习生曹子味）

(责编：李依环、熊旭)

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